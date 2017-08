To superscoringer av Samuel - Rosenborg er i Europa League

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Ajax 3-2, sammenlagt 4-2) Nesten alle trodde Ajax hadde feid Rosenborg ut av Europa League. Men så dukket superinnbytter Samuel Adegbenro opp – og headet inn den avgjørende scoringen

Ikke nok med det. Et minutt for slutt fintet han Ajax-forsvaret på rygg, og hamret inn 3–2.

– Dette er helt utrolig. Det er stort å være i europaligaen. Det var det treneren og sportssjefen snakket om da jeg kom, sa Adegbenro til Eurosport.

Akkurat som i første match i Amsterdam kom 14-millioners kjøpet fra Viking inn fra benken og ble helten. Innlegget fra Yann-Erik de Lanlay headet han inn i krysset ti minutter før slutt til 2-2.

Det var akkurat det RBK trengte i den uhyre dramatiske matchen. For det så unektelig svært mørket ut. Etter en drøy times spill slapp Ajax gjennom RBK-forsvaret litt for enkelt to gagner. Først Amin Younes som løftet ballen forbi keeper André Hansen. I neste angrep la sammen mannen en perfekt ball til Lasse Schöne. Dansken banket til – kontant i mål.

2–0 sammenlagt til RBK var plutselig 2–2. Og Ajax videre til sluttspillet i Europa League på den mye omdiskuterte bortemålsregelen. Et stolpeskudd fra Anders Konradsen tente håpet. Og RBK reiste seg mesterlig.

Etter 26 spilte minutter på et fullsatt Lerkendal kom det som nesten alle trodde skulle bli avgjørende i play off-matchen mot Ajax – og starten på et nytt Europa-eventyr for RBK.

Fredrik Midtsjø kom seg fri på høyrekanten – i det som trolig var hans siste kamp for RBK før overgangen til AZ Alkmaar – og fikk svingt et perfekt innlegg inn i feltet. Ajax-stopper Joël Veltman nådde ikke opp. Men det gjorde imidlertid en umarkert Bendtner. Med fart, kraft og presisjon headet han knallhardt til høyre for Ajax-keeper Andre Onana.

Det eksploderte på Lerkendal i den herlige høstkvelden. Tre ganger. Nå blir det igjen storfint fotballbesøk i Trondheim i høst. Ikke Champions League-klasse. Men i potten som trekkes for gruppespillet fredag ligger Arsenal, Everton, Hoffenheim, Hertha Berlin, Lyon, Lazio, Villarreal og Ståle Solbakkens FC København.

Penger blir det også. Mye penger. Rundt 40 millioner kroner hadde RBK regnet med i tilfelle de slo Ajax. Fra UEFA, TV-avtale og øvrige kommersielle inntekter.

Men scoringen som var Bendtners tiende for året (den første i Europa) kom, for å si det pent, mot spillets gang. RBK virket preget av stundens alvor. Forrige sesongs finalist i Europa League (tapte 0–2 for Manchester United) styrte kanpen fra første minutt. Hadde full ballkontroll og vant de fleste duellene. Og det var nære på at det fikk scoringen som ville endret kampbildet dramatisk.

I løpet av matchens åtte første minutter hadde laget fra Amsterdam tre fete sjanser. Den første fikk de all verdens hjelp av Birger Meling. Tilbakespillet virket som en gavepakke. Kasper Dolberg fikk ikke kontroll. Og André Hansen fikk beinet ballen til corner.

Matthijs de Ligt traff brukbart på en corner. Men avslutningen gikk rett på en strekstående Hansen. Så var det Hakim Ziyech tur. Fra 20 meter traff han hardt. RBK-keeperen reddet–og ballen trillet til corner.

Men scoringen gjorde åpenbart noe med hjemmelaget. Bendtner gikk foran som hærfører og ville kanskje vise Åge Hareide (Danmarks landslagssjef), som var på tribunen, at landslagsplassen han fikk tidligere i uken etter lang pause fra landslaget var vel fortjent.

Innbytter Klaas-Jan Huntelaar ble forstyrret i skuddøyeblikket av Jørgen Skjelvik etter 50 spilte minuttere. Igjen var keeper-Hansen glimrende. RBK levde farlig. Men sjokket over to baklengsmål hadde ikke drept håpet.

Det ble tent da Samuel slapp inn.

