Søderlund tviler på Rosenborg-comeback

Alexander Søderlund (29) skal være ønsket av Rosenborg. Men selv har spissen lyst til å bli værende i Saint-Étienne.

Etter det VG erfarer er det flere i Rosenborg som mener at Søderlund er det beste alternativet for å erstatte Christian Gytkjær, som er i ferd med å bli solgt for 20 millioner kroner til 1860 München.

Søderlunds sesong i Saint-Étienne Ligue 1: 1 mål på 11 kamper (6 fra start). Europa League: 2 mål på 4 kamper (1 fra start). Fransk cup: 1 mål på 1 kamp.

– Jeg har ikke hørt noe fra Rosenborg. Jeg konsentrerer meg om å komme meg i form, og forhåpentligvis holde meg skadefri. Jeg vil gjøre en god figur her frem mot sommeren, så får vi ta eventuelle ting da, sier Søderlund til VG.

Søderlund: – Tviler på at jeg forsvinner

29-åringen ble toppscorer i Eliteserien med Rosenborg i 2015, før han ble solgt til Saint-Étienne. Det har vært et noe målfattig og skadepreget opphold, noe som har ført til spekulasjoner om en overgang bort fra klubben i januar. Tyrkisk presse har skrevet Besiktas-interesse for spilleren, men Saint-Étienne skal etter det VG kjenner til ikke ha mottatt noe konkret bud.

Heller ikke et comeback til Rosenborg skal være aktuelt for Søderlund med det første. Både fordi spilleren ønsker å bli og fordi klubben på grunn av flere skader har begrensede valgmuligheter i angrep. VG har grunn til å tro at Saint-Étienne ikke ønsker å selge spilleren i januar.

– Jeg har i utgangspunktet lyst til å være her og gjøre det bra. Det er det som er fokuset. Det er her jeg har kontrakt. Det er det jeg vil, sier Søderlund, som håper på å være tilbake fra skade til neste ukes cupkamp mot Auxerre.

– Kan du avskrive et Rosenborg-comeback med det første?

– Du kan aldri avskrive noe hvis ikke klubben her vil ha meg. Men i utgangspunktet er det her jeg vil være. Det er det som er planen.

– Så det er ingen tegn til at Saint-Étienne ikke vil ha deg lenger?

– Nei. Det har vært mange skader i angrep, så den situasjonen har ikke vært helt optimal. Jeg tviler på at jeg forsvinner herfra. Jeg har lyst til å være her og bidra og gjøre det bra. En overgang har ikke vært noe tema, jeg har aldri snakket om det med klubben, sier Søderlund, som likevel er smigret over interessen:

– Det er alltid kjekt at noen vil ha deg. Veldig hyggelig det.

RBK-Kåre: – Vi må erstatte Gytkjær

– Jeg har ikke noe lyst til å kommentere navn. Søderlund er i en annen klubb og sånt, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen til VG.

– Det er ingen tvil om at vi synes Søderlund var god, men det er det helt sikkert flere som synes. Nå er han i Saint-Étienne, og det er vel sjeldent at noen norske klubber har råd til å kjøpe spillere fra fransk Ligue 1, sier han.

Men trøndersjefen bekrefter at de er ute etter å erstatte Christian Gytkjær.

– Vi må erstatte Christian. Det skal vi gjøre. Mushaga Bakenga og Matthías Vilhjálmsson er gode spisser, så vi har ikke panikk og har stor ro på dette, men vi må ha et større antall spillere, sier Ingebrigtsen, som innrømmer at jakten på en ny spiss er utfordrende:

– Det er ikke enkelt. Det er det ikke, altså. Spisser som scorer 20 mål, de har helt andre lønnsbetingelser i andre ligaer og andre klubber. Vi skal være både dyktige og litt heldige hvis vi får oss en sånn mann.