Slik ble Rosenborg suverene i Norge

De skulle utfordre Rosenborg. Med to serierunder igjen er Molde, Odd og Strømsgodset totalt 68 poeng bak. Hva skjedde på veien fra optimisme til full kapitulasjon?

Det handler om falske forhåpninger, skader, et hjerteinfarkt og spillersalg, manglede tro – og en klubblegende som la opp.

Historien starter egentlig i fjor høst. Molde har byttet ut Tor Ole Skullerud med Ole Gunnar Solskjær, og klubben får en oppsiktsvekkende opptur i Europa League. Molde går videre fra gruppespillet og skal møte spanske Sevilla i åttedelsfinalen.

- Oppkjøringen ble naturstridig. Mye starter der, sier Trond Hustad, sportsleder i Romsdals Budstikke. Spillerne hadde knapt ferie, formen måtte toppes til februar. Alt ble annerledes. Molde var gode i hjemmekampen mot Sevilla.

Så la Daniel Berg Hestad opp.

- Han ble ikke erstattet. En grov feilvurdering, er Trond Hustads opplevelse av situasjonen i Molde da sesongen startet.

--

I Strømsgodset er optimismen stor før sesongstart. Bjørn Petter Ingebretsen kom inn i fjor sommer, og på høsten var Godset Norges nest beste lag, bak suverene Rosenborg. Neste sesong kunne bare komme. SIF hadde funnet sin mann.

- Men vi hadde mistet fem mann som spilte fast. Jeg visste at det ville bli vanskeligere å prestere enn det mange trodde, sier Bjørn Petter Ingebretsen. Men enn så lenge så det bra ut i Drammen.

--

I Skien har VG gitt Odd stempelet som den største utfordreren til Rosenborg før sesongstart. 12. mars åpner Odd med 1-0 over nettopp Rosenborg, etter en scoring av Fredrik Nordkvelle. Og da seks serierunder er spilt, har Sondre Rossbach fortsatt ikke sluppet inn mål.

- Vi har en meget sterk 11’er. Og vi presterte tidenes vårsesong, sier Dag-Eilev Fagermo – stolt over at VG tippet Odd som nummer to før sesongen.

--

I Molde sklir de litt videre på de gode resultatene i Europa – en stund. Etter 10 kamper har Molde kun tapt én, har 2,1 poeng i snitt og den 11. mai er Molde bare fire poeng bak serieleder Rosenborg.

I Strømsgodset blir 14. juni en merkedag. Det er da Bjørn Petter Ingebretsen blir sykemeldt, etter et hjerteinfarkt. Men med Thomas André Ødegaard som innstepper, går Godset-toget videre. Da 16 kamper er spilt, 17. juli, har SIF to poeng i snitt pr kamp og er bare fem poeng bak Rosenborg.

--

I Skien sprekker «endelig» nullen til keeper Rossbach. Men etter seks kamper er Odd et poeng bak RBK. Etter ni kamper er de to poeng bak, og da halve sesongen er spilt, 10. juli er Odd fortsatt i nærheten: Avstanden til serielederen er bare på tre poeng.

I det stille begynner tanken om seriegull å gro i Skien. Dette kan være tidenes sjanse, hvis ting gjøres riktig.

- Vi trodde i hvert fall at vi skulle kunne henge på inn. Kanskje vi begynte å tro på at det var mulig å ta gull, kanskje var det karma. I 14 dager var det nok i tankene til ganske mange, sier Odd-leder Einar Håndlykken.

Nå tok det ikke av i Skien. Men håpet var tent.

Fire dager senere reiser Odd til Hellas for å spille Europa League. Det smeller – 0-3, med et tilnærmet B-lag, uten fysisk styrke.

- Det er ingen unnskyldning, mer en forklaring, for E-cupen ble en tilleggsbelastning, vi gikk fra rustne til halvskadd. Vi ble slitne, vi fikk skader og kjente enda mer på kjøret. Og da gikk også marginene mot, mener Håndlykken.

Noen dager etter tapet i Hellas, drar Odd-gjengen til Bodø – og taper. Det starter en rekke av kamper, der bare en av de neste sju vinnes.

- Vi får skader. Vi tåler en eller to mann ute, men ikke fem, og ikke flere i samme posisjon. Da er vi ikke skodd for kampprogrammet, sier Dag-Eilev Fagermo.

Jone Samuelsen, en av Tippeligaens beste spillere, har kun spilt 13 av kampene. Og han har aldri nådd sitt gamle nivå.

- I ettertid er det lett å se at Jone burde vært operert i mai, så hadde han vært klar igjen i august. Men sånn ble det ikke, sier Einar Håndlykken.

Odd raser på tabellen.

- Vi sluttet å score mål. Det er en hovedårsak, og det henger sammen med alle skadene, sier Dag-Eilev Fagermo – som ikke vil være med på at tanken på et mulig seriegull ødela for Odd.

- Men vi burde hatt sølvet for lengst, er Fagermos oppsummering.

--

I Drammen er problemene langt mer alvorlige. En sykemeldt Bjørn Petter Ingebretsen ser at Strømsgodset har mistet mye energi mens han har vært borte. Hjemmekampen i Europa mot danske Sønderjyske settes frem som et vendepunkt, etter en god vårsesong. SIF leder 2-0 ved pause.

Alt ligger til rette, men så faller SIF helt ut av det i 2 omgang. Mister taket på kampen. Frykten ligger tjukt utenpå drakten. SIF henter seg inn i ekstraomgangene, men så scorer Sønderjyske i det 120. minutt – nærmest med siste sparket på ballen. Før den kampen lå Godset på 3. plass i serien. Men etter exit i E-cupen går lufta helt ut av ballongen.

SIF følger opp med årets desidert dårligste kamp noen dager senere mot Lillestrøm på Åråsen. Det er helt flatt. Og misnøyen eksternt øker. Samtidig åpner overgangsvinduet. Enkeltspillere mistet fokus. SIF virket å ha «mistet det».

I slutten av juli er Bjørn Petter Ingebretsen tilbake, men 10. august blir Ingebretsen sykemeldt – igjen. Igjen tar Thomas André Ødegaard over, men han innrømmer at det er vanskelig å gå inn og ut av roller hele tiden.

Strømsgodset slutter å vinne. Mangel på ledelse, både på og utenfor banen, er en vesentlig årsak.

17 dager senere er Ingebretsen igjen tilbake. Men det fungerer likevel ikke. Etter seks nye kamper uten seier, og med stadig større problemer, sier Ingebretsen til slutt at nok er nok. Helsen må gå foran.

- Grunnene til at Godset har slitt denne sesongen er tredelt, mener Bjørn Petter Ingebretsen. Han lister opp punkt 1: «Mistet spillere før sesongen, mistet spillere i sommer – som ikke, foreløpig, er blitt skikkelig erstattet.» Så kommer punkt nummer to:

- «Hjerteinfarkt», kommer det kontant fra Ingebretsen. Han konstaterer enkelt og greit følgende: - Når lederen mangler, så blir det noe småtteri her og småtteri der. Og i Godset endte det med nærmest null energi. I ettertid er det lett å se at jeg ga meg tre måneder for sent. Men håpet drev meg videre, sier Ingebretsen som den vanskelige sesongen.

Da han gir fra seg Godset for godt, til kameraten Tor Ole Skullerud, tre runder før slutt, har Godset gått fra fem poeng bak Rosenborg etter 16 kamper til 29 poeng bak, 11 kamper senere.

- Rosenborg har vært bedre enn vi trodde. Vi andre er ikke akkurat blitt noe bedre enn vi var i fjor, er Bjørn Petter Ingebretsens korte oppsummering.

--

I Molde går klubben inn i en grusom periode sommeren 2016, en periode som fjerner all tvil: Molde er sjanseløse mot Rosenborg. Parallelt med at Fredrik Gulbrandsen og Mohamed Elyounoussi selges, går Molde inn i en rekke med bare en seier på åtte kamper. Fra å være fire poeng bak RBK 11. mai, er avstanden 15 poeng 1. august.

- Salgene av Gulbrandsen og Moi var gode salg, forretningsmessig, men feil opp mot overgangsvinduet. For Molde manglet offensiv kraft, i tillegg til at Daniel Berg Hestad ikke ble erstattet før Babacar Sarr kom fra Sogndal. I tillegg mistet Molde den sterke høyresiden sin, med Martin Linnes, som ble solgt før sesongen, og Mattias Mostrøm som var mye skadet, sier Trond Hustad.

For Moldes del har siste tredjedel av sesongen vært OK, men likevel er klubben 24 poeng bak Rosenborg med to serierunder igjen. Likevel kalles det ingen «katastrofe». Klubben var forberedt på en mellomsesong, med alle utskiftningene som har vært det siste året. I Molde blir det først problematisk hvis de er like langt bak Rosenborg i 2018…

Det mest interessante er at Rosenborgs toppnivå var høyere i 2015 enn i år. Likevel har aldri klubben vært så suveren som i 2016. Stabiliteten har vært meget god. RBK tapte ikke i serien mellom siden åpningen mot Odd og tapet for samme lag i runde 28.

Da to serierunder gjenstår er utfordrerne 18 poeng bak (Odd), 24 poeng bak (Molde) og 26 poeng bak (Strømsgodset).

* Odd gikk fra 2,2 poeng i snitt på de 15 første kampene, til 1,2 poeng i snitt på de 13 neste.

* SIF gikk fra to poeng i snitt på de 16 første kampene, til 0,7 poeng i snitt på de 12 neste.

* Molde gikk fram to poeng i snitt på de 12 første kampene, til 1,1 poeng i snitt på de 16 neste.

Det gikk fra håp i vår til fortvilelse og, etter hvert, resignasjon, i høst.

Totalt er utfordrerne 68 poeng, eller sju-åtte seirer hver, eller 23 kamper med tre poeng, bak Rosenborg.