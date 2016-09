Sikret i praksis seriegullet – RBK-spillerne fikk festnekt

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg - Start 2-0) Rosenborg er ett poeng unna sitt 24. seriegull – og kan avgjøre Tippeligaen mot erkerivalen Molde neste helg.

– Jeg vil heller vinne gullet på Lerkendal med 20.000 trøndere til stede, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen – selv om han sikkert vil overleve om de fikser det på Aker Stadion også.

Det eneste som var sikkert, er at ingen rosenborgere fikk feire søndag kveld, selv om det andre strake seriegullet mer eller mindre er fikset.

– Vi har kamp onsdag (cupkvartfinale mot Tromsø) og lørdag, påpeker Ingebrigtsen overfor VG.

– Så ingen får dra på fest i dag?

– De blir ikke klare for kamp på onsdag, iallfall, sier Kåre Ingebrigtsen – som tok en seiersdans foran fansen etter 2-0-seieren over Start.

– Jeg tror ikke de ringer fra «Skal vi danse?», lyder selvevauleringen av dansestegene fra Rosenborg-treneren – før han forlater Lerkendal etter den 12. hjemmeseieren av 12 mulige i Tippeligaen i 2016.

– Ingen tenker tanken



Men allerede før 2-0-seieren over Start lå det likevel an til å bli riktig så morsomt å være rosenborger:

AVGJØRELSEN: Her får Rosenborg-toppscorer Christian Gytkjær fikk sjansen han hadde ventet på: En retur fra Håkon Opdal falt ned til dansken, som satte inn 1-0 og sitt 17. seriemål. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Idet klubbideologen Nils Arne Eggen ble hyllet med stående applaus og bursdagssang dagen etter han rundet 75, sikret samtidig Stabæk småsensasjonalle 1-0 over Odd i Skien. Dermed kunne Rosenborg i praksis sikre seriegullet ved å sette eget forsprang på Brann og Odd til 18 poeng med seks runder igjen å spille.

– Vi har ikke matematisk hundre vunnet, men vi øker jo ledelsen for hver runde som går. Men det blir ikke feiring. Ingen tenker tanken. Vi har kamp onsdag og lager ikke noe tema av det, sier sportslig leder Stig Inge Bjørnebye til VG.

Men selv om Rosenborg var best i 1. omgang, bar ikke nødvendigvis oppgjøret preg av at norsk toppdivisjon neppe har sett et større gap i antall poeng (47) mellom to lag som har møttes – noengang.

– Jeg syns vi forsvarer oss bra med en solid laginnsats og god moral. Vi får noen muligheter på noen overganger, men skal vi slå Rosenborg må vi sette de mulighetene. Men totalt sett har Rosenborg det meste av spillet og de fleste sjansene, sa Steinar Pedersen til TV 2.

Helland-skudd ga gjenklang



Flere av bærebjelkene – som Mike Jensen, Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson – ble puttet på sparegrisen av Kåre Ingebrigtsen før midtukekvartfinalen i cupen mot Tromsø.

Men Pål André Helland var tilbake. Og markerte seg ved flere anledninger. Han spilte frem Vilhjalmsson etter et lekkert, fremoverrettet kombinasjonsangrep fra Rosenborg, men islendingen traff stolpen.

«HAR SÅ LYST TE Å DAINS MED DÆ»: Kåre Ingebrigtsen viste frem dette reportoaret foran RBK-supporterne etter seieren over Start. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Det samme gjorde Helland selv nesten umiddelbart etterpå. Start-keeper Håkon Opdal løftet armene for å vise at han hadde «kontroll» for å så lytte til klanglyden av Helland-skuddet som sang i stangen. Det var RBKs to beste muligheter (fire sjanser totalt mot Starts to før pause), men det forble målløst etter 45 minutter.

Dynamoen satte fart på RBK



Med spilldynamoen Mike Jensen inn på midtbanen til 2. omgang, begynte RBK i større grad å ligne på seg selv – laget som har vunnet samtlige seriekamper på Lerkendal i år. Det har aldri tidligere skjedd i Rosenborgs stolte klubbhistorie – og 2016-utgaven kan dermed sette en uslåelig rekord om de heller ikke avgir poeng mot Vålerenga, Odd og Bodø/Glimt.

Det skal sies at Chidiebere Nwakali holdt på å skape ballade hos trønderne på stillingen 0-0 da han med litt flaks og bra tempo skar solo gjennom forsvaret. Men Hólmar Eyjolfsson var på pletten med en perfekt takling.

Og en langpasning fra samme mann tok livet av snart fortapte Start.

Pål André Helland ble mottaker og headet ned til Vilhjalmsson, som trillet videre til vikarving Magnus Stamnestrø som avsluttet fra litt skrått hold.

Håkon Opdal var nede og på ball, men ga retur – og Tippeligaens toppscorer Christian Gytkjær var nådeløs. Med en klassisk «poacher goal» skjøv han 1-0 over streken med venstrefoten – jublet foran fansen – og ble byttet ut. Jobben var gjort.

Rett før slutt ble hjemmelaget tildelt straffespark da Magnus Stramnestrø ble taklet etter å ha avsluttet.

Start-spillerne protesterte, RBK-fansen ropte – på seriedebutanten med erketrønderetternavnene Dahl Reitan.

Backen med Erlend til fornavn, 19 år ung, tok oppfordringen, og fikk lov av innbytter Mushaga Bakenga til å overta 11-metersansvaret. Og skuffet ingen. Med null redsel klinket han inn 2-0 bak Håkon Opdal – og fratok all tvil om hvem som skulle vinne topp-mot-bunn-oppgjøret på Lerkendal.

– På det tidspunktet i kampen, og jeg har en god følelse etter min prestasjon, så jeg var ikke nervøs i det hele tatt, smiler tenåringen fra Klæbu – som fikk vikariere for Jonas Svensson på høyrebacken. Han tviler riktignok på at han tar plassen fra en av RBKs beste spillere.

– Læremester. Han har plassen sin tilbake, og jeg skal fortsette å lære av ham, melder Reitan til VG.

Han er for øvrig ikke i slekt med «Rema-Reitan», men er trolig enig i at det enkle er ofte det beste. For straffesparket var hardt og kontant.

– Jeg hadde ikke noe annet valg enn å gå frem da publikum ville det, sier Erlend Dahl Reitan.