Rosenborg taper millioner på Celtics TV-nekt

GLASGOW (VG) For Rosenborg er selvsagt et godt resultat viktigst mot Celtic onsdag kveld. Men det hadde ikke gjort noe med noen ekstra TV-penger heller.

Problemet er at det blir umulig så lenge Celtic har bestemt at kampen mot Rosenborg på Celtic Park ikke skal selges og sendes på noen TV-kanaler.

Taper penger

– Vi skjønner ikke noe av det, og vi taper penger på det, sier Rosenborgs styreleder Ivar Koteng til VG.

Han snakker om penger fra reklameinntektene, som Rosenborg får når kamper sendes på TV. Og her snakker vi om millioner av kroner. Uten at Rosenborg kan gjøre noe med det.

HEFTIG DISKUSJON: Fra venstre, styrets nestleder Leif Inge Nordhammer, mediesjef Harald Pedersen (med ryggen mot), styreleder Ivar Koteng og daglig leder Tove Moe Dyrhaug, på Celtic Park tirsdag kveld. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Jeg tror ikke UEFA vil godta dette i lengden. Det kan fort komme en endring her, mener Koteng.

Ved siden av ham sitter Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug. Hun rister på hodet, forstår lite av argumentet som Celtic har kommet opp med: At de er redde for at det ikke blir fullt hus.

Fullt mot Linfield

– Celtic hadde 58 000 mot Linfield, så det kan neppe være stor fare for at det ikke blir utsolgt mot Rosenborg, selv om kampen sendes på TV, sier Kåre Ingebrigtsen, som har snakket med tidligere Celtic-manager Ronny Deila om hva som venter RBK på Celtic Park.

Ingebrigtsen bruker ordet «trist», at nordmenn som ønsker å se kampen ikke får muligheten til det.

Bortsett fra det så var Ingebrigtsen bare blid i går. Han gleder seg til kamp, han håper spillerne hans gjør det samme.

– Det blir en fantastisk atmosfære. Og det håper jeg spillerne mine får energi av, sier Ingebrigtsen.

Han ønsker ikke å svare på VGs spørsmål om Nicklas Bendtner eller Matthías Vilhjálmsson spiller spiss mot Celtic, men nevner at alle spillerne, bortsett fra Pål André Helland, er skadefrie og klare til kamp.

Returen sendes på TV

– Vi må våge. Det er nøkkelordet for oss mot Celtic, sier kapteinen Mike Jensen.

– Vi er nødt til å spille vårt spill, ha ballen, spille ball, angripe, sier Kåre Ingebrigtsen.

Onsdag kveld vet vi svaret på om Rosenborgs taktikk har vært vellykket.

Det som derimot er sikkert, det er at returkampen på Lerkendal sendes på norsk TV.

Det får ikke Celtic stoppet.

Slik reagerer Kåre Ingebrigtsen på TV-nekten: