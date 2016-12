Rosenborg og Maccabi Haifa enige om Eyjolfsson – går for 10 millioner

Rosenborg skal ha sagt ja til Maccabi Haifas bud på den islandske midtstopperen Hólmar Örn Eyjolfsson (26).

Etter det VG erfarer skal det være enighet på linjene mellom Brakka og Israel, men hverken sportslig leder Stig Inge Bjørnebye eller trener Kåre Ingebrigtsen har besvart VGs spørsmål tirsdag kveld. Overgangssummen ligger på rundt ti millioner kroner.

Styreleder Ivar Koteng melder følgende:

– Slikt svarer jeg ikke på.

Men bare de personlige betingelsene for islendingen skal gjenstå før en avtale kan signeres – og her skal også partene ha kommet et godt stykke på vei. Den israelske klubben har for øvrig norsk sportsdirektør i Tor-Kristian Karlsen.

Fire titler på to år



For en uke siden kunne VG melde om interessen for Eyjolfsson, som har markert seg som en av de beste midtstopperne i Eliteserien siden han kom gratis til Trondheim sommeren 2014. De to siste sesongene har han vært fast på laget som vant «The Double» to år på rad – en historisk prestasjon i norsk toppfotball på herresiden.

Maccabi Haifa er en av de største og tradisjonelt beste klubbene i Israel og ligger i øyeblikket på en tredjeplass i den israelske ligaen, men langt bak serieleder Hapoel Beer Sheva (10 poeng). Klubben har 12 ligagull og seks cuptriumfer i hjemlandet.

Islendingen var aktuell for en overgang til spanske Real Betis for et halvt år siden. Da forklarte sportslig leder Stig Inge Bjørnebye slik til Adresseavisen om hvorfor det ikke ble noen avtale:

– Dette var en dialog som hadde oppstått mellom klubb og agent. Den var nok reell, men vi hørte aldri noe fra Betis. Det oppsto aldri kommunikasjon mellom klubbene, noe som er vanlig – særlig så tett på deadline. Vi var aldri avvisende til en slik dialog, men det skjedde ikke, fortalte Bjørnebye.

Om Eyjolfsson kommer til enighet med Israel-klubben, står Rosenborg igjen med midtstopperne Johan Lædre Bjørdal og Tore Reginiussen. Moldes Vegard Forren, som ikke ble enige med romsdalingene om ny kontrakt, har tidligere ikke vært avvisende til å signere for Rosenborg.

