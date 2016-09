Rosenborg mener det er et problem at de har det for lett i Norge

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Start 2-0) Seriegullet er i praksis sikret, mer cupsuksess kan være i vente og Kåre Ingebrigtsen danser av glede. Men han synes nesten at det blir vanskelig å ha det så «lett».

Etter 2-0-triumfen mot Start medgir RBKs suksesstrener overfor VG at den spede motstanden Rosenborg er budt i Norge denne sesongen at det blir problematisk å kunne utvikle seg, ta steg – som vil si å komme seg videre i Europa.

– Ja, det gjør det vanskelig. Det er utrolig få kamper som er så tøffe som vi møter i Europa-kvalifiseringen. Det er Molde og Odd… blir den korte oppramsingen fra Ingebrigtsen.

– Er forspranget deres så betydelig som det fremstår?

– Tabellen lyver ikke. Det de andre sliter med, er at de har et høyt toppnivå og et lavt bunnivå. Da kan de tape mot uansett lag. Da er vi jevnere og mer stabile. Vi karrer med oss en uavgjort og kan vinne.

- Er det vanskelig for dere å bli slagkraftige nok i Europa når dere er så langt fremme her?

- Ja. Vi ønsker definitivt at Vålerenga får litt fart i det nå. At de store byene og Molde kommer og gjør det jevnere i toppen. Det har norsk fotball godt av. Jeg håper det blir en langt mer spennende liga neste år, sier Ingebrigtsen – men går med på at det blir et såkalt tveegget sverd. For han vil jo gjerne vinne serien

også neste år. Og danse flere ganger slik han gjorde det på Lerkendal etter kampslutt i går.

– Jeg tror ikke de ringer fra «Skal vi danse?», vurderer han om egne steg.

Klarte ikke målet



Men aller helst vil Rosenborg ut i Europa. Sportslig leder Stig Inge Bjørnebye innrømmer at det var en målsetting de ikke klarer å fylle opp i år. Mens styreleder Ivar Koteng setter ord på det slik:

– Det er enda vanskeligere når de som vi spiller mot hjemme ikke er bedre, sier Koteng til VG.

– Er det et problem for RBK?

– Et luksusproblem. Vi skal passe oss for å være kjepphøye. Men vi skjønner ikke helt hva som skjer, sier Ivar Koteng etter en serierunde der både Molde og Odd tapte 0-1 og gjør kampen om annenplassen vidåpen.

Ute av Europa:

– Rosenborg er rett og slett ikke gode nok

Jakter rekorder



Mens Rosenborg kan tenke på helt andre ting. Eksempelvis:

• Med 59 poeng – med mulighet for 18 til – kan Rosenborg slå fint Moldes rekord på 71 fra 2014.

• Det er også fullt mulig å ta «snittrekorden» på 2,42 poeng per kamp, som Trond Sollieds Rosenborg-utgave satte i 1998.

• Trønderne har 12 hjemmeseirer på 12 kamper i årets Tippeliga. Selv ikke i den ekstreme RBK-historien har klubben noen gang gått gjennom en seriesesong uten å avgi poeng på Lerkendal. Vålerenga, Odd og Glimt er de eneste som kan gjøre noe med det.

– Vi må bruke sånne «gulrøtter» for å holde fokus. Vi skal bli bedre hver kamp vi spiller. Å skrive seg inn i historiebøkene er noe eget, sier RBK-profilen Pål André Helland.

Tilbake med smell



Han var inne igjen på laget etter et skadeavbrekk og markerte seg med både fremspillinger og stangskudd. Pluss en stuss som åpnet det passive Start-forsvaret i forkant av 1-0. Mathias Vilhjalmsson fikk ballen, trillet til Magnus Stamnestrø som testet Håkon Opdal såpass at Start-keeperen måtte gi retur.

Den sniffet Christian Gytkjær, og toppscorerdansken skjøv inn 1-0 og sesongens 17. seriemål. Det avgjorde kampen – selv om Tippeliga-debutant Erlend Dahl Reitan pyntet ytterligere på resultatet.

Da Magnus Stamnestrø ble taklet etter å ha skutt innenfor 16-meteren, fikk Rosenborg straffe. Etter et høylydt oppfordring fra hjemmepublikummet fikk 19-åringen med banens mest trønderske navn overta 11-metersansvaret fra Mushaga Bakenga.

Forsvareren fra Klæbu er ikke i slekt med «Rema-Reitan», men tenkte at det enkle er ofte det beste – og gikk for kraft fra straffemerket.

– Jeg hadde en god følelse etter min prestasjon, så jeg var ikke nervøs i det hele tatt, sier 19-åringen, som fikk vikariere for Jonas Svensson på høyrebacken. Kåre Ingebrigtsen sparte også Fredrik Midtsjø og Mike Jensen fra start, uten at RBK fremsto særlig svekket.

– Andre lag må strekke seg etter oss og heve spillet sitt, rett og slett. Vi har lagt listen, og vi skal ikke slippe oss ned, så de må bli enda bedre, sier Pål André Helland om motstanden de har fått i hjemlig serie i 2016.

