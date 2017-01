– Rosenborg får 20 mill. for Gytkjær

Om salget av Christian Gytkjær (26) går i orden, renner millionene inn i Rosenborg-kassen.

Klubbene er enige om en overgangssum tilsvarende 20 mill. norske kroner, melder den danske avisen Ekstra Bladet.

Christian Gytkjær kom til München onsdag, og overgangen kan komme til å gå i orden allerede torsdag, ifølge Ekstra Bladets kilder.

– Det er et overgangsvindu som pågår, og i denne fasen her skal vi bruke mest mulig tid på å jobbe - og minst mulig tid på spekulasjoner. Og vi skal i hvertfall ikke bruke tid på å kommentere før det er noe å kommentere, sier Stig Inge Bjørnebye, sportslig leder i Rosenborg, til adressa.no.

Ifølge tyske Kicker er 1860 München i ferd med å hente flere spillere - i et håp om å komme seg opp fra en utsatt 14. plass i 2. Bundesliga.

Sist uke var det snakk om at også Vegard Forren var på vei til München-klubben, men den overgangen gikk i vasken. Han ble ikke enig med 1860 om betingelsene.

1860 lever naturlig nok i skyggen av Bayern, men er en tradisjonsrik klubb.

Christian Gytkjær ble suveren målkonge i norsk fotball i 2016. Med 19 scoringer var han i en klasse for seg.

– Jeg syntes fortsatt jeg har mye å gå på. Jeg ønsket å bikke 20 mål i fjor, men det kommer nye muligheter i år. Jeg har fortsatt mange år i meg enda og det er fortsatt mange år jeg kan utvikle meg på. Det er et fantastisk miljø her i Rosenborg, så det er jeg sikker på at skal gå fint, sa dansken til VG under treningsleiren på Gran Canaria.

– Vi trenger mer kvalitet, sier trener Vitor Pereira til Kicker. Han er en erfaren topptrener med fortid i blant annet Fenerbahce, Olympiakos og Porto.

Det er den jordanske investoren Hasan Ismaik som har åpnet kontoen for 1860-kjøp. Han har også planer om å bygge en ny stadion med plass til over 50 000 tilskuere.

Christian Gytkjær spilte for Lyngby og Nordsjælland før han forsvant til Haugesund. Der imponerte han så mye at Rosenborg hentet ham til Trondheim.

Kontrakten med Rosenobrg varer ut 2018.