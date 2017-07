Røste vil ikke offentliggjøre gullmål i OL

– Vi har en bredde i toppen av norsk skisport som utlendingene misunner oss, sier skipresident Erik Røste foran det han håper blir et norsk medaljerush i OL.

Norsk skisport hanket inn 19 av 26 norske medaljer i OL for knappe fire år siden.

– Jeg har ikke lyst til å gi noe tall, for det gjør de enkelte grenene selv. Men summer du tallene, blir det et ganske stort antall, svarer Røste på hvor mange medaljer han tror hans utøvere tar i Pyeongchang.

– Over ti gull?

– Jeg tror ikke jeg skal gå ut og love antall gullmedaljer, sier skipresidenten til NTB.

– Men det vil være mål for alle våre grener at de tar medaljer i OL.

Spesielt i langrenn blir Norge store favoritter på en rekke distanser.

– Husk at marginene er små. Det er så mange detaljer som skal klaffes for at man lykkes. Det er ikke bare å reise til et mesterskap for å hente medaljer, bemerker Røste.

– Det kan se enkelt ut når man lykkes, men vi vet også fra Sotsji at når man ikke lykkes, så står man plutselig der og klør seg i hodet, fortsetter skipresidenten.

Den norske dominansen i langrenn oppsummerer han slik:

– Jeg husker ikke hvor mange som gikk femmila i NM, men vi hadde besøk av to svensker. De fortalte at i Sverige så gikk bare sju stykker femmila under SM.

Hyller superveteranen

Superveteran Marit Bjørgen blir ventelig Norges fremste gullhåp. Bjørgen imponerte voldsomt i Lahti. Hun var tilbake i sporet etter at hun hadde blitt mamma.

– Det finnes ikke superlativer igjen å bruke. En ting er det sportslige comebacket. Jeg kjenner ikke detaljene i alt som har skjedd, men jeg forsto at det var en krevende oppkjøring, hvor Marit hadde tålmodighet til å bygge seg opp til det store målet i VM. Det er bare store idrettsutøvere som klarer det, sier Røste imponerte.

– I tillegg er hun et fantastisk menneske. Hun er en flott rollemodell og representerer norsk langrenn, norsk skisport, norsk idrett og Norge på en helt fantastisk måte.

Vil beholde Bjørgen

– Har du en jobb til henne den dagen hun legger opp?

– Det er mange jobber og oppgaver i norsk skisport og norsk idrett som vi kan ha behov for å bruke Marit på. Nå skal hun få konsentrere seg om det sportslige. Når hun gir seg, kan vi diskutere det. Det skal ikke stå på at vi ikke ønsker å ta den praten med Marit, svarer Røste.

– Men jeg har ikke lyst til å ta det initiativet, for jeg håper jo at hun holder på lengst mulig, fortsetter skipresidenten.

