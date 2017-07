Reginiussen sørget for godkjent RBK-resultat

DUNDALK (VG) (Dundalk-Rosenborg 1-1)Tilfeldig at det var akkurat Tore Reginiussen (31) som scoret det viktige målet for RBK? Neppe. Han har en egen evne til å score viktige mål.

Det var heller ikke tilfeldig at det var Reginiussen som var den tøffeste da innlegget fra Vegar Eggen Hedenstad kom. Reginiussen stikker hodet inn der andre gjemmer seg. Det har ført til mange mål. Og det har ført til mange hodeskader.

Rosenborg var ikke gode på bortebane i Irland. La det være sagt med en gang. For det første tok de ikke duellene fra start av. For det andre var det ingen samhandling offensivt de gangene de hadde ballen.

– Vi er kapable til å slå dem hjemme, men vi ser i starten at vi er nødt til å være på. Vi møter en gjeng med mannfolk. Vi jobber oss inn i det og jeg tror vi kommer til å få bra med muligheter hjemme, sier Reginiussen til Viasat 4 etter kampen.

Men et resultat på bortebane i 2. kvalikrunde til Champions League var det viktigste, og Rosenborg fikk både det og det viktige bortemålet, takket være Tore Reginiussens mål, etter en dødball fra Vegar Eggen Hedenstad etter 44 minutter.

Da hadde Pål André Helland akkurat forlatt banen med nok en skade. Og det så tungt ut for Rosenborg, etter at Dundalk ganske fortjent tok ledelsen etter bare 18 minutter. For de var laget fra noen mil utenfor Dublin som styrte kampen, som ville mest og som skapte mest.

Rosenborg, som skulle være et kynisk fotball-lag på bortebane denne gangen, i følge trener Kåre Ingebrigtsen, så ikke ut som de var nok forberedt på å ta duellspillet. stadig tapte de 50/50-kampene på midten, stadig kom en ire ut med ballen da det var kamp om den.

– Det ser ikke ut som vi er helt klar for duellkraften deres. Vi taper for enkelt i duellene, innrømmer Reginiussen.

Det var det mest skuffende.

Men Rosenborg, som vanlig, klarte å skape sjanser. Etter en glimrende benparade fra André Hansen, og så Dundalk-scoringen etter 18 minutter, testet Nicklas Bendtner keeper i det som var RBKs første sjanse etter 20 minutter. 10 minutter senere hadde Pål André Helland en veldig god mulighet, men keeper reddet det som burde vært 2-1 til Rosenborg.

Så kom altså utligningen, ikke av det vakre slaget, fra Reginiussen. Og i første halvdel av 2. omgang hadde lagene hver sin sjanse, RBK ved Mike Jensen. Etter 4-4 i sjanser og 4-4 i cornere, så kan ingen si at 1-1 var et feil resultat heller.

Vi må heller ikke glemme at motstanderen spilte i Europa Leagues gruppespill forrige sesong, vant én kamp og tapte de andre med kun et mål. Det er ikke noe «walk over»-lag trønderne møtte.

Rosenborg kom for et resultat, og de fikk det. Sjansene for avansement og garanti for fire kvalik-kamper til, den økte med 1-1 i Irland onsdag kveld.

Så får det heller være at det gode, gamle «RBK-spillet» lar vente på seg.