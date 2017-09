Reginiussen roser Rosenborg for at Bendtner er bedre enn på mange år

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Vardar 3-1) Veteranen Tore Reginiussen (31) gir Rosenborg som klubb en stor del av æren for at Nicklas Bendtner (29) nå viser hva han er god for på fotballbanen.

Mot Vardar scoret dansken på straffe, etter at han selv skaffet seg muligheten på en teknisk, briljant måte. Så hælsparket han gjennom Vegar Eggen Hedenstad til Rosenborgs tredje scoring. Det var det foreløpige høydepunktet i Bendtners RBK-karriere.

Ingen tilfeldighet, hvis vi skal tro Tore Reginiussen:

Roser Rosenborg

– Hvis du har slitt, og dette vet jeg mye om, i karrieren, så er det ingen bedre plass å komme til enn Rosenborg. Der tar de vare på enkeltindivider. Du ser det på Nicklas nå: Han trives utenfor banen. Og da kommer også spillegleden. Og så hjelper det selvsagt for en spiss at han scorer mål, smiler Tore Reginiussen til VG.

Han var selv langt nede etter mislykkede utenlandsopphold, og skader, i Italia og Tyskland. På mange måter ble Rosenborg redningen for karrieren. Nå ser han at det samme skjer med Bendtner.

– All ære til Rosenborg for måten de tar imot spillere på. Det er en bra plass for en fotballspiller, både på og utenfor banen. Du blir tatt vare på, de ser deg som person, ikke bare som fotballspiller. Og jeg vet at dette har betydd mye for Nicklas Bendtner også, sier Reginiussen.

Veteran-stopperen, som spilte en god kamp mot Vardar, sier at det «lenge har vært en fryd å se Bendtner på trening», men at, ja, det tok tid å få det ut i flere kamper.

Fascinerende

– Han har spilt i Premier League, han har spilt i andre store ligaer. Du gjør ikke det uten å ha egenskaper, så vi visste jo at han var en god fotballspiller. Men noen av de tingene han gjør på trening … du bare klør deg i hodet og tenker: «Hva gjorde han egentlig der?» Det er noe med smartnessen hans, plasseringsevnen, som er veldig fascinerende. Og nå får vi se det i kamp også, sier Reginiussen. Kampen mot Vardar var – hittil – det beste eksempelet:

– Du ser det på selvtilliten hans, du ser at når han er topptrent og trives i en klubb, så har han et høyere nivå enn resten, sier Reginiussen.

Bendtner skaffet selv straffesparket han satte inn til 1-0 etter 25 minutter. En oppvisning i nærteknikk i fart gjorde at en felling omtrent ble uunngåelig for motstanderen. Den var det høy klasse over.

– Ingen andre gjør det der, sier Tore Reginiussen, rister på hodet og smiler over danskens oppvisning. Straffen satte Bendtner kaldt i mål, og RBK gikk til pause med ledelse.

Strak vrist

Så fikk Anders Konradsen vist at utallige timer med testing av den strake vristen som skudd, var nyttig. Fra 20 meter gjorde han nettopp det han har øvd på: Han kaller det selv «gamlemåten»: Strak vrist, rett i vinkelen, keeper sjanseløs. 2-0.

– Du kjenner det med en gang du treffer: Følelsen er bare fantastisk. Du vet nesten at ballen går inn, sier Konradsen til VG.

Etter den scoringen, tok Bendtner over igjen. Litt heldig skal du også være, men det var neppe mange andre som kunne tatt et hælspark med den største selvfølgelighet – og servert en målgivende pasning. Det gjorde Bendtner – til en fremadstormende Vegar Eggen Hedenstad, som takket og bukket og gjorde 3-0.

Game over.

Mye takket være en danske som har 12 mål på de 12 siste kampene for Rosenborg, alle turneringer, og som ga det endelige beviset på at Rosenborg var smarte da de hentet Nicklas Bendtner i mars.