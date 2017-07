Reginiussen: – Akilles-operasjon forlenget karrieren med tre-fire år

GLASGOW (VG) Han er sterkere enn noen gang. Onsdag kveld skal Tore Reginiussen (31) spille sin livs kamp, mye på grunn av en vond opplevelse for drøyt to år siden.

For da Reginiussen ble båret av Lerkendal-gresset etter 65 minutter i serieåpningen mot Aalesund 6. april 2015, var han en fotballspiller som hadde hatt så mange plager og skader at han var i ferd med å gi opp. Det var ryggen som var verst. Det var den som så ut til å sette en stopper for det som lenge så ut som en svært lovende karriere:

* A-landslagsdebut som 21-åring.

* Solgt til Bundesliga som 24-åring.

Men ryggen. Og alle plagene. Det ødela, gjorde at karrieren ble start-stopp-start-stopp.

Mistet flere år

– Jeg har regnet litt på det, og flere år av karrieren min har forsvunnet i skader, sier Tore Reginiussen, der vi står på flotte Celtic Park, kvelden før kvelden. Den solide stopperen, som reddet Rosenborg borte mot irske Dundalk i forrige kvalik-runde, forteller hva problemet egentlig er:

– Jeg har en rygg som er spesielt utformet med en såkalt overgangsvirvel. 5-10 prosent av befolkningen har denne virvelen. Problemet er at skivene i ryggen siver ut og i nervene, som igjen gir strålinger i beina. Det gjør djevelsk vondt ...

Men så røk akkurat akillesen, i serieåpningen mot Aalesund i 2015, og Reginiussen måtte uansett opereres.

– Da tok vi like godt ryggen også, forteller Håkon Schwabe, medisinsk ansvarlig i Rosenborg.

Forlenget karrieren

– Vi visste at det da ville ta noe lengre tid før Tore var tilbake, hvis har fikk ryggen operert også, men det ville kanskje være verd det, sier Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen.

Da ble det mikrokirurgi på ryggen til Tore Reginiussen.

– Den ryggoperasjonen reddet kanskje karrieren min. Ja, den er litt risikabel, men det er de fleste inngrep. Jeg valgte å ta sjansen. Det gikk bra, og etter opptreningen den sommeren og høsten, har jeg egentlig ikke hatt noen plager, sier Tore Reginiussen.

KRIGEREN: Tore Reginiussen. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Før var det ofte Tore ikke kunne trene. Nå trener han hver gang, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Tore Reginiussen har vært på hver eneste trening i 2017, legger assistent Erik Hoftun til.

– Jeg mener at operasjonen har forlenget Tores karriere med tre-fire år, sier Kåre Ingebrigtsen - og da Reginiussen hører det, sier han:

– Det kan være han har rett. Jeg hadde så mange prolapser i ryggen at jeg mistet oversikten. Og stadig måtte jeg begynne på nytt ... i tillegg fikk jeg mange andre skader, både i ansiktet og beina, sier Reginiussen - som bare denne sesongen har fått flere trøkker i hodet.

Scorer mange mål

Men han går inn med samme innstilling i alle dueller: Den skal vinnes.

Uansett: Nå er vi på Celtic Park. Tore Reginiussen, som mener han var «blant de bedre, men ingen wonderkid» i Alta i oppveksten, har kommet dit mange trodde, men som enda flere hadde gitt opp: Som leder, midtpunkt, jernstopperen som går i alle dueller og leder laget sitt.

Og scorer avgjørende mål. Tore Reginiussen har scoret to svært viktige mål i kvalik til Europa og i to cupfinaler for Rosenborg, i tillegg til en haug med scoringer i serien. På landslaget har han brukt ni og et halvt år på å skrape sammen 22 kamper, etter debuten under Åge Hareide i 2007. Reginiussen har spilt under Hareide, Drillo, Høgmo og Lagerbäck, men har fortsatt ikke gullklokka (25 landskamper).

Blir fysioterapeut

I tillegg stresser han ikke med fotballen. Tore Reginiussen er midt i et tre års fysioterapeut-studie (han bruker to år på hvert studie-år). I tillegg er det et års obligatorisk turnus-praksis.

Så han har andre bein å stå på enn bare fotballen.

Men Rosenborg vil ha han med videre. Tore Reginiussen har kontrakt ut 2018 med Rosenborg, men klubben vil ha han med videre. Kåre Ingebrigtsen sier:

– Tore bestemmer selv hvor lenge han skal spille her. Det eneste vi er enige om er at han skal avslutte karrieren i Rosenborg, sier RBK-treneren om midtstopperen som kom til klubben fra danske OB for to millioner kroner for fem år siden.

Onsdag kveld spiller han sin hittil viktigste kamp for Rosenborg.