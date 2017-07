RBK skal ta hel-sjekk på kroppen til Helland

DUNDALK (VG) Rosenborg skal nå bruke tid på å utrede Pål André Helland (27). Men det som er sikkert er at kantspilleren er ute i fire-seks uker med en lyskestrekk.

– Noe sånt, det høres riktig ut, sier Haakon Schwabe, Rosenborgs medisinske ansvarlige, til VG.

I kvalik-kampen til Champions League mot irske Dundalk onsdag, smalt det i lysken til Helland etter 40 minutter. Han kjente det med en gang, satte seg ned, og ga litt opp hele fotballkarrieren, der og da.

Da VG snakket med Helland på flyplassen i Dublin torsdag ettermiddag, var litt av humøret tilbake. Frustrasjonen var fortsatt der, men kamplysten var på vei tilbake.

Les også: Helland knust etter skaden

– Det blir gymmen igjen da, sa Helland lakonisk, ristet litt på hodet sitt og presset fram et smil.

Han har hatt nok av skader, og tilbakeslag de siste årene. Senest på flyplassen på vei TIL Irland tirsdag hadde VG en samtale med Helland, som gikk på at det endelig ser ut som skademarerittet nå er over.

– Jeg har spilt stort sett alt i vår. Det er lenge siden sist, sa Helland.

Dagen etter var det altså tilbake igjen, skademarerittet.

Les også: Reginiussen reddet RBK: Skal vi videre, må vi virkelig ville det

Haakon Schwabe har behandlet Helland i flere år, og han vet hvor tøft det har vært med alle skadene for den hurtige og målfarlige kantspilleren. Han sier til VG at Rosenborg nå må ta en ny, grundig gjennomgang av kroppen til Helland for å finne ut om det er noe som kan gjøres, men som ikke er gjort ennå.

– Pål har fulgt alt vi har sagt, og vi har gjort det vi har følt har vært det rette. Nå er dette samme skaden som han hadde sist, så sånn sett er det ikke noe nytt. Men han har vært skadefri en lang stund nå, så vi må finne ut hva det skyldes, sier Schwabe.

Fått med deg denne? RBK-styreleder angriper NFFs talentsatsing i åpent brev

Hele situasjonen er komplisert. Og frustrerende. For alle de involverte.

Men RBK-trener Kåre Ingebrigtsen mener han har stor nok stall til å håndtere at Helland blir borte en stund.

– Yann-Erik de Lanlay er på full fart tilbake. Det er viktig for oss, spesielt nå som Pål er skadet igjen, sier Ingebrigtsen til VG.