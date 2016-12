RBK selger trolig Eyjolfsson for 10 millioner kroner til Maccabi Haifa

Rosenborg selger trolig midtstopperen Holmar Örn Eyjolfsson (26) til israelske Maccabi Haifa. Og da trengs det en erstatter.

– Vi har som policy at vi ikke kommenterer spillerlogistikk i Rosenborg før alt er klart, sier Rosenborgs sportssjef, Stig Inge Bjørnebye, til VG.

Holmar Örn Eyjolfsson har vært i Rosenborg i to og en halv sesong, etter gratis-overgangen fra tyske Bochum sommeren 2014. På den tiden har han rukket å få med seg 63 seriekamper (fire mål/seks assists), og han vant The Double i begge de hele sesongene sine.

– Han har gjort en meget god jobb for oss, sier Bjørnebye.

10 millioner

Det tilhører unntakene at spillere drar fra en klubb med flere trofeer enn antall sesonger han har spilt...

Den 190 centimeter høye islendingen har vært en viktig brikke i det defensive hos trener Kåre Ingebrigtsen. Men han har, en stund, signalisert at han kan tenke seg å reise videre, han har et år igjen av kontrakten, og da tilbudet fra israelske Maccabi Haifa kom, ble Eyjolfsson interessert.

Etter det VG vet vil en eventuell overgangssum ligge på rundt 10 millioner kroner.

Maccabi Haifa er en av de største og tradisjonelt beste klubbene i Israel, og ligger i øyeblikket på en tredjeplass i den israelske ligaen, men langt bak serieleder Hapoel Beer Sheva (13 poeng bak på 13 kamper). Klubben har 12 ligagull og seks cuptriumfer i hjemlandet, og den sportslige ledelsen i Maccabi Haifa er kjente navn for fotballinteresserte nordmenn: Alex Fergusons tidligere assistent, Rene Muelensteen, er trener, mens tidligere Monaco-direktør Tor-Kristian Karlsen er sportsdirektør.

Karlsen var ikke tilgjengelig for kommentar tirsdag kveld.

Etter det VG vet skal flere klubber enn Maccabi Haifa være interesserte i Eyjolfsson.

Forren?

At Vegard Forren er ferdig i Molde, omtrent på samme tid som Eyjolfsson trolig selges, gjør at den norske landslagsstopperen, som er trønder, naturlig nok linkes til Rosenborg. Men etter det VG erfarer, er ikke en kontrakt med Forren veldig aktuelt for RBK nå.

Stig Inge Bjørnebye ønsker ikke å kommentere de opplysningene heller.

Men Rosenborg må ut på markedet hvis Eyjolfsson selges. Det er det ingen tvil om.