RBK-Kåre: – Kunne slått ut Celtic med tidligere kjøp av Samuel

TRONDHEIM (VG) Kåre Ingebrigtsen tror Rosenborg kunne slått ut Celtic – og vært høyaktuell for Champions League – hvis de hadde fått kjøpt angrepsfunnet Samuel Adegbenro (21) fra Viking tidligere i år.

Det ble 0–1 sammenlagt over to kamper mot det skotske storlaget. Det sendte Rosenborg til play off i litt mindre attraktive Europa League isteden. Men der har de imidlertid en alle tiders mulighet til å kvalifisere seg til gruppespillet på bekostning av Ajax etter sensasjonelle 1–0 i Amsterdam i forrige uke. Torsdag kveld faller avgjørelsen på et utsolgt Lerkendal.

– Det kunne fort vært forskjellen mot Celtic. Spesielt på bortebane. Det er der Samuel (Adegbenro) er den store trusselen i kontringsspillet, sier Kåre Ingebrigtsen.

Han tar med nyinnkjøpte Anders Trondsen (22) fra Sarpsborg 08 i samme kalkulasjon. Og trekker frem hans blikk for spillet.

Ingebrigtsen klarer åpenbart ikke å legge vekk nederlaget for Celtic. Skottene fikk lett match etter bataljen mot RBK. Nå er de klare for gruppespillet i Champions League etter at de slo Astana fra Kasakhstan (8–4) sammenlagt i play off.



Kledd i treningsdress virker han rolig foran «årets kamp» på norsk jord. Sjansen er 50/50 for å nå Europa påpeker han. Og føler han rår over den beste spillerstallen under sine to år som RBK-trener. Sammenlagtseier over Ajax vil overgå alt han har presterte som trener tidligere.

– Vi har en fantastisk mulighet til å slå ut Ajax. Men vi må angripe. Vi kan ikke vente på at dette skal ende 0-0, sier Kåre Ingebrigtsen.

Så hvorfor gikk ikke RBK på «shopping» tidligere. Klubbens sportslige leder Stig Inge Bjørnebye hevder trønderne ble møtt med «stengte dører». Og helt andre priser enn hva de endte opp med å betale for Trondsen og Adegbenro.

– Ingen av klubbene ville snakke med oss. De ville ikke ha mailer. De ville ikke ha bud. Men vi holdt på lenge. I flere måneder, sier Stig Inge Bjørnebye.

RBK-BOSS: Stig Inge Bjørnebye avslører hvor vanskelig det var å få kjøpe Samuel Adegbenro og Anders Trondsen. Her er han avbildet under RBKs pressekonferanse på Lerkendal. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

– Tror du Rosenborg hadde slått Celtic hvis dere hadde fått kjøpt Samuel og Trondsen tidligere?

– Det blir altfor hypotetisk til at jeg vil vurdere det, sier Bjørnebye.

– Hvorfor ble det løsning og salg?

– Vi tok ny kontakt før det norske overgangsmarkedet stengte. Men klubbene hadde mye større forhåpninger enn hva vi kunne betale. De ønsket også å selge til utlandet. Det er den naturlige forklaringen, sier Stig Inge Bjørnebye.

Etter hva VG erfarer har RBK betalt ti millioner for Samuel nå. Men at avtalens totale verdi – inkludert bonuser – ligger på om lag 14 millioner kroner. Prisen på Trondsen skal være omtrent det samme.

Viking-direktør Erik Henningsen sier at de har inngått en avtale med RBK om at de ikke skal kommentere innholdet i «Samuel-avtalen» i media. På spørsmål fra VG om hvorfor Viking avviste RBK tidligere i år da trønderne ønsket å kjøpe den nigerianske angrepsspilleren svarer han.

– Primært ville vi selge til utlandet, og for supporterne våre var det en kontroversiell avgjørelse å selge til Rosenborg. Men vi er modne og fornuftige, og Samuel ønsket seg også til Rosenborg, sier Erik Henningsen.

