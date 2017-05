RBK-helten Konradsen scoret vinnermålet med krampe

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Brann 2-1) Anders Konradsen (26) hadde krampe i låret – men løp det han orket i angrep – og ble matchvinner på overtid.

– Vi vinner slike kamper som dette fordi vi er best trent av samtlige lag i Norge, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

Han så for seg ett nytt uavgjort resultat på Lerkendal i Eliteserien. Det andre på rad. Helt til Konradsen tok «kveldens løp» – og banket inn 2–1.

– Uavgjort har vi ikke bruk for. Vi skal vinne her hjemme. Og vi skulle hatt tre mål i løpet av den første halvtimen, så hadde dette vært klart tidlig, sier Kåre Ingebrigtsen.

Konradsen forteller til VG at han kjente at det gjorde vondt i lårmuskelen. Men bodøværingen med fortid i franske Rennes – som kom til RBK sommeren 2015 – luktet mål.

– Birger Meling slo en lang ball, så headet Matthías Vilhjálmsson den i min løpebane, og det var bare så deilig å se den ballen gå i mål, sier Anders Konradsen.

Han hadde kloremerker på halsen. Duellene var tøffe i matchen mot Brann. Men det var trønderne som vant «krigen». Etter syv serieomganger er RBK ubeseiret. Og de styrer mot det tredje seriegullet på rad under Kåre Ingebrigtsen.

– Rosenborg er en fantastisk fin klubb. Jeg er utrolig glad for å være her. Og jeg har aldri angret ett sekund på at jeg reiste fra Rennes (Frankrike). Det er store ambisjoner, og det er både artig og inspirerende å spille her, sier Anders Konradsen.

«Tre på rad» sang fansen. Tre ganger «The Double» tenker Ingebrigtsen på. Det har aldri skjedd i RBKs eventyrlige 100 årige historie (bursdag 19. mai). Han likte den første halvtimen. Årets beste. Men han understreker at han ikke er fornøyd med uttellingen på alle sjansene.

– Vi står kampene bedre enn de andre. Og vi vet at når vi går inn i den siste halvtimen, så er vi sterkest. Det gir oss en ekstra selvtillit. Selv når det blir 1–1 på det fantastiske skuddet til Brann så har vi mer å kjøre på med, sier Kåre Ingebrigtsen.

Rosenborg hadde ledelsen helt til 79 spilte minutter. Da fikk Gilli Rolantsson fulltreff fra hjørnet av 16-meteren for Brann. Keeperreserven Arild Østbø som kom inn i 2. omgang for Hansen så kanskje ikke utgangen på skuddet. Men han slapp det i hvert fall inn.

Inntil drømmetreffet så det ut til at RBK skulle sikre seg tre poeng. Etter åtte minutter var de i ledelsen. Men Pål André Helland kan langt på vei takke Piotr Leciejewski for scoringen. Brann-keeperen kastet ballen ut i banen. Helland snappet den - og banket til - i en bue over en forfjamset keeper og i nettmaskene.

Helland er dermed oppe i tre mål på syv kamper. Og deler toppscorertittelen internt i RBK med Nicklas Bendtner. I fjor hadde RBK-vingen totalt fire ligascoringer på hele sesongen. Men da var han skadeplaget. Han haltet ut fem minutter før pause, og byttet med Mattias Vilhjalmsson. Før halvtimen var spilt tok han seg til lysken og diskuterte med helseteamet på sidelinjen.

– Det er skade i lysken, men det er «ferskvare». Jeg fikk det i løpet av kampen. Men vi får se hva det er mandag. Jeg skal i MR, sier Pål André Helland.

Keeper André Hansen fikk en flenge i leggen. Anders Konradsen mener byttet av de to RBK-stjernene førte til urytmiske tendenser i laget. Ingebrigtsen er imidlertid ikke bekymret.

– Dette blir neppe skader av langvarig art. Jeg er ikke bekymret, sier Ingebrigtsen.