Nå jakter Ingebrigtsen på Eggens rekorder

TRONDHEIM/DY 9011/ULLEVAAL (VG) Kåre Ingebrigtsen (50) var utslitt etter det tiende mesterskapet som spiller og trener i Rosenborg. Nå er pokalhyllen til trenerlegenden Nils Arne Eggen (75) neste mål.

Hvis vi holder oss til antall «The Double» i RBK-sammenheng topper Eggen med seks. Alle som trener. Roar Strand har fem som spiller. Ingebrigtsen har også fem. Tre som spiller og to som trener.

– Jeg er stolt av å bli nevnt sammen med Nils Arne Eggen og Roar Strand som rosenborger. Da må jeg bare være fornøyd. Men jeg må bare beklage til Roar at jeg har tenkt å passere ham, og hente inn Nils Arne, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

Men Ingebrigtsen skal få det tøft med å utligne Eggen i det totale regnestykket i norsk fotballs historiebøker. Som spiller har Eggen tre seriemesterskap, og ett cupmesterskap. Og statistikken som trener kommer han til å toppe – kanskje i evig tid – med 15 ligamesterskap og seks cuptriumfer.

– Kåre har fått en fenomenal start på trenerkarrieren i Rosenborg. Han har kunnskapen, og en veldig god grunnfilosofi. Nå handler det om å utvikle den videre, og da tror jeg han og laget er god nok for spill i Europa igjen, sier Nils Arne Eggen.

Vil kopiere LSK

Han forteller til VG at han storkoste seg i TV-stolen hjemme i Orkdal under finalen. Men smerter etter et tretthetsbrudd i ryggen nylig forhindret noen som helst form for jubeldans på stuegulvet.

Med kalasseieren over Kongsvinger (4–0) i cupfinalen på Ullevaal ble Kåre Ingebrigtsen den første treneren på herresiden i norsk fotball som har klart «The Double» to år på rad. Målet er å gjøre som LSK-kvinner; serie- og cupmesterskap i samme sesong tre år på rad.

– Det er en fantastisk prestasjon av LSK-jentene, og det må vi prøve å kopiere til neste år, sier Ingebrigtsen.

Han medgir overfor VG at han føler stolthet.

– Jeg har det fryktelig bra. Og jeg er stolt og glad. Å være en del av Rosenborg som har gjort det vi har gjort de to siste årene, det føles det stort, sier Ingebrigtsen.

– En helt perfekt dag

Han reiste hjem til Trondheim i går kveld i mørk frakk og dress. Ikke hatt (type gull) som flere andre i hans følge. Flyturen hjem var med den tidligere Rosenborg-storscoreren Harald Martin Brattbakk som kaptein. Spillerne og støtteapparatet fikk påspandert champagne og øl på flyet.

– En helt perfekt dag med en fin bankett og en flott flyreise hjem, sier Ingebrigtsen - og trekker særlig frem at kaptein Brattbakk fløy to runder ekstra over Trondheim by. Ut av vinduet kunne passasjerene se et lyssatt Lerkendal stadion.

Med seg på flyturen hadde Ingebrigtsen kona Hege Leirfall.

– Det står stor respekt av det han har fått til de to siste årene, sier hun til VG etter landing på Værnes.

Det var finalehelten Pål André Helland som annonserte fest i Trondheim by i går kveld – og oppfordret samtidig til kollektiv trønders avspasering i dag. På Studio 26 i Nordre Gate, der Rosenborg skulle feire triumfen, yret det derimot ikke av liv før spillerne dukket opp. Rundt klokken 23.30 var det kun et fåtalls supportere til stede.

Kåre Ingebrigtsen uttrykte overfor VG at han følte seg utladet etter en lang dag. Han sov dårlig natten før finalen. Men i morgen har han fri.

Vel fortjent.

