Mange RBK-helter da de Lanlay kunne avgjort på Celtic Park

GLASGOW (VG) (Celtic-Rosenborg 0-0) Både Nicklas Bendtner, og spesielt Yann-Erik de Lanlay, vil nok ikke så lett glemme kjempesjansene de hadde til å avgjøre kampen mot Celtic på bortebane.

Spesielt de Lanlays sjanse, etter 61 minutter, var gedigen, da han var helt alene med keeper Craig Gordon på innlegget, men skjøt ballen over både Gordon og målet.

Dermed ble det 0-0 på Celtic Park, et meget godt resultat for Rosenborg før returoppgjøret på Lerkendal neste uke.

Kristoffer Ajer fikk sin debut fra start for skottene og gjorde sakene sine bra. Så bra at han ble kåret til Celtics beste spiller etter kampen.

– Vi hadde noen skader på sentrale spillere, men gutta som kom inn gjorde det bra. Vi manglet sluttproduktet i dag, men forhåpentligvis blir det bedre neste uke, sa han til Celtic TV.

Han innrømte også at nervene var tilstede før han løp ut foran 60 000 mennesker.

– Jeg var nervøs før kampen, men heldigvis holdt vi nullen, sa 19-åringen, som fikk en flaske Champagne for innsatsen.

Rosenborg lå i en stram 4-5-1 (4-3-3) i 1. omgang, der kantspillerne Jevtovic og de Lanlay jobbet godt defensivt, hjalp backene Hedenstad og Meling. På midten var Anders Konradsen strålende som skjerm for midtstopperne, Tore Reginiussen og Jørgen Skjelvik.

Kombinasjonen av alt dette sørget for at Celtic ikke kom særlig lenger enn til Rosenborgs 16-meter, der de stanget mot en konsentrert og god mur av svartkledde Rosenborg-spillere.

Offensivt kom Rosenborg litt mer med siste halvdel av 1. omgang, og trønderne hadde omgangens eneste målsjanse, da Milan Jevtovcs skudd ble stoppet og gikk til corner.

Omgangen ebbet ut med 0-0, og med tillløp til piping på Celtic Park.

2. omgang - og Rosenborg virket mye tryggere på seg selv. Og da 70 minutter var spilt, så var de trønderne som hadde skapts sjansene, to for å være nøyaktig, ved Nicklas Bendtner (hvis vi er litt snille) – og kjempesjansen ved Yann-Erik de Lanlay. 61 minutter var spilt da ballen kom rett foran ham, med bare keeper av utespillerne der, men den tidligere Viking-spilleren blåste ballen over.

Det gikk hele 71 minutter før Celtic skapte sin første målsjanse i kampen, og da hadde Rosenborg-bautaen Tore Reginiussen akkurat forlatt banen med det som så ut som en strekk. Synd for både RBK og Reginiussen, som hadde spilt nok en god kamp i Europa.

Så kom muligheten Nicklas Bentner ble kjøpt for å score på. Etter 76 minutter fant Mike Jensen landsmannen sin med en utsøkt pasning, men Bendtner traff ikke skikkelig. Det ble nærmest en bom.

Et frustrert hjemmepublikum fikk se et Celtic-lag som ikke skapte mer enn den ene sjansen, og dermed er det helt åpent om hvem som går videre fra dette dobbeltoppgjøret.

På overtid var det Rosenborg som fikk nok en sjanse, men skuddet fra Elbasan Rashani gikk rett på keeper Gordon.

Returkampen spilles i Trondheim neste uke.

