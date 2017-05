Konradsen matchvinner for RBK i Lerkendal-drama

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Brann 2-1) En oppgitt Pål André Helland forsvant ut av Lerkendal med skade. Det samme gjorde RBK-keeper André Hansen. Da sto Anders Konradsen frem som frelseren.

To minutter på overtid klinket han til da hjemmelaget jaget seier. Ballen suste i mål til enorm jubel blant 17.000 tilskuere.

Rosenborg hadde ledelsen helt til 79 spilte minutter. Da fikk Gilli Rolantsson fulltreff fra hjørnet av 16-meteren for Brann. Keeperreserven Arild Østbø som kom inn i 2. omgang for Hansen så kanskje ikke utgangen på skuddet. Men han slapp det i hvert fall inn.

Inntil drømmetreffet så det ut til at RBK skulle sikre seg tre poeng. Etter åtte minutter var de i ledelsen. Men Pål André Helland kan langt på vei takke Piotr Leciejewski for scoringen. Brann-keeperen kastet ballen ut i banen. Helland snappet den – og banket til – i en bue over en forfjamset keeper og i nettmaskene.

Helland er dermed oppe i tre mål på syv kamper. Og deler toppscorertittelen internt i RBK med Nicklas Bendtner. I fjor hadde RBK-vingen totalt fire ligascoringer på hele sesongen. Men da var han skadeplaget. I kveld haltet han ut fem minutter før pause, og byttet med Mattias Vilhjalmsson. Før halvtimen var spilt tok han seg til lysken og diskuterte med helseteamet på sidelinjen.

Helland så helt klart frustrert ut. Det er til å forstå. Men han hadde i hvert fall gjort jobben sin. Serielederen var i ledelsen etter åtte spilte minutter på et nesten fullsatt Lerkendal.

At det ikke sto 2–0 syv minutter etterpå var for øvrig Leciejewskis fortjeneste. Bendtner prøvd å skru ballen forbi ham. Men polakken fikk fingertuppen på det meget gode forsøket, og slo til corner. På den påfølgende corneren fikk Anders Konradsen sjansen – men skjøt over. Og minuttet etterpå avsluttet Mushaga Bakenga i steget – like utenfor.

VGLIVE: Sjekk kampen minutt for minutt

Brann hadde ingen sjanser i 1. omgang. Men de hadde en gigantisk en etter 57 minutter. Bismar Acosta kom på blank goal etter en frispark. Men han feide ballen over fra to meters hold.

Etter 70 minutter hadde gjestene fra Bergen ballen i mål. Midtstopper Vito Wormgoor sto imidlertid ikke i offside. Det virket som det var Acosta som ble flagget.

Men det var Kåre Ingebrigtsens mannskap som hadde grepet på matchen i det sure været i Trondheim. De hadde flest sjanser – og kontroll på midtbanen – hvor de var dyktige i duellspillet og vant mye ball. Men i siste «tredjedelen» – som det heter på fagspråket – fra 30 meter og til motstanderens mål sviktet presisjonen.

VGLIVE: Sjekk kampen minutt for minutt