Keeperlegenden Edwin van der Sar: – Katastrofe å tape for Rosenborg

TRONDHEIM (VG) Han huskes verden over for den uforglemmelige straffesparkkonkurransen da Manchester United slo Chelsea i Champions League. Men nå kommer kampen Edwin van der Sar (46) virkelig får nerver av.

Det handler om hans kjære Ajax – hvor han har klatret til topps som klubbdirektør – mot Rosenborg i play off til Europa League på Lerkendal. Det nederlandske storlaget ligger under med 0–1 fra første match i Amsterdam for en uke siden. Nå må forrige sesongs finalist i Europa League (tapte 0–2 for Manchester United) vinne.

Edwin van der Sar Alder: 46 Sivil status: Gift, to barn Yrke: Klubbdirektør i Ajax Klubber som aktiv: Ajax, Juventus, Fulham og Manchester United. Meritter: To ganger vinner av Champions League. Har spilt fire finaler. Seriemester i Nederland og England. Cupmester i Nederland og England. Vinner av UEFA-cupen og VM for klubblag. Landskamper for Nederland: 130

– Det vil være en katastrofe å bli slått ut av Rosenborg. Når du har vært i finalen for tre måneder siden mot Manchester United, så skal du delta i Europa. Og det vil bety mye for spillerne og klubbens status at vi er kvalifisert igjen, sier Edwin van der Sar.

Les også: RBK-Kåre: - Kunne slått ut Celtic med et tidligere kjøp av Samuel

Han håndhilser på VG`s journalister på hovedtribunen på Lerkendal. Nesten to meter høy (197 cm) – og med en navn lenger enn de fleste – hjelper han til meg å sette fast TV-mikrofonen på sin marineblå cashmerefrakke.

Med et øye på Ajax siste trening før bataljen mot Rosenborg kommer han med følgene kommentar når VG forteller ham at det er årets kamp i Norge, og at Lerkendal er utsolgt: – Jeg kan forsikre om at det er føles som årets kamp i Nederland også.

VG Live: Følg Rosenborg-Ajax 20.45

Han forteller at han skal se kampen sammen med sine norske forretningspartnere i teknologibedriften ABAX. Ifølge viseadministrerende direktør Bjørn Erik Brandsæter Helgeland i ABAX koster sponsoravtalen med Ajax «et betydelig innhugg i bedriftens globale markedsbudsjett». Helgeland sier han håper på RBK for norsk fotballs skyld. Og medgir at han tror det er smartest å sitte stille i stolen på Lerkendal i kveld.

– Vi er veldig hissige på å endre resultatet til vår fordel, sier Edwin van der Sar.

Keeperlegenden har vunnet alle de store pokalene som klubbspiller. To ganger Champions League (Ajax i 1995 og Manchester United i 2008). Og det var i sistnevnte finale mot Chelsea han opplevde sitt største øyeblikk i karrieren. Av flere årsaker.

Høydepunktet



I tre mesterskap på rad – EM 1996, VM 1998 og EM 2000 – fikk han smertelig erfare hvor grusomt det kan føles å tape på straffesparkonkurranse. Men på finalekvelden i Moskva i mai 2008 fikk han omsider sin revansje. John Terry skled i skuddøyeblikket og traff stolpen. Forsøket fra Nicolas Anelka reddet han. United var mester.

HØYDEPUNKTET: Edwin van der Sar har avgjort straffekonken mot Chelsea i finalen i Champions League. Cristiano Ronaldo, som bommet på straffe, får en bamseklem av den nederlandske keeperen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det var stort å vinne med Ajax-laget i 1995. Men for meg var finaleseieren med United mitt livs største øyeblikk. Men sørg for at min kone ikke får vite det, sier Edwin van der Sar – og blunker.

Husker du?: Edwin van der Sar psyket ut Chelsea

Han har uttalt at det var lettere å stå i mål for United ennå være øverste sjef i Ajax. Overfor VG utdyper han: – Det er to helt forskjellige ting. Det intense trykket du opplever i 90 minutter som keeper kan ikke sammenlignes med jobben som direktør i en klubb som Ajax. Du har mye mer tid på deg som øverste leder i en klubb til å påvirke avgjørelsene. Og jeg visste at det var dette jeg ville jobbe med allerede da jeg spilte profesjonell fotball. Spesielt når jeg får videreføre filosofien til Ajax i samarbeid med Marc Overmars (Ajax/Arsenal) og Dennis Bergkamp (Ajax/Arsenal).

Topp 3



Han ble regnet som en av verdens aller beste keepere i sin tid. Nå lister han opp Manuel Neuer (Bayern München), David de Gea (Manchester United) og Keylor Navas (Real Madrid) på sin personlige «Topp 3» av dagens aktive.

– Det blir min egen subjektive vurdering, men Manuel Neuer har vært fantastisk på dette nivået de siste årene. David de Gea som tok over etter meg i United slet litt første sesongen, men har siden var den beste spilleren i flere år. Navas er også en jeg har sansen for, sier Edwin van der Sar.

I grunnfilosofien til Ajax heter det at de skal utvikle egne spillere til verdensklasse. I klubbens stolte historie kryr det av eksempler på akkurat dét. Johan Cruyff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Frank Rijkaard og Edwin van der Sar er kanskje de mest kjente.

Megabud på Dolberg



På Lerkendsals grønne gress jobber det danske supertalentet Kasper Dolberg (19) knallhardt for hver ball. Men matchen mot RBK kan bli hans siste i Ajax-drakten. Monaco skal ifølge telegraaf.nl ha lagt inn bud på 465 millioner. Fra før har Davinson Sanchez nettopp gått til Tottenham for 425 millioner kroner.

Sjekk denne: Keepertabben som kostet ham superrekorden

– Vi prøver i det lengste å beholde spillerne, men når interessen kommer fra Premier League blir det vanskelig å holde på dem fordi overgangssummene er så store. Etter slike salg må vi bare bygge laget opp igjen, sier Edwin van der Sar.