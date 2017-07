Ivar Koteng: – RBK skal ha Norges beste og mest attraktive akademi

GLASGOW (VG) Rosenborg må bli flinkere til å komme i posisjon når det gjelder de beste talentene i norsk fotball, hvis klubben jevnlig skal spille i Europa i fremtiden. Det er en av de lange tankene til klubbens styreleder, Ivar Koteng.

– For en som har gått ut av folkeskolen (Koteng mener ungdomsskolen), så må Rosenborg være et naturlig valg. Vi må i hvert fall være et alternativ når unge spillere bestemmer seg, sier Ivar Koteng.

Tilfellet Kjølø



Mathias Kjølø, sønnen til fotballagent Mike Kjølø, skrev onsdag under for PSV Eindhoven i Nederland. Han er 15 år, født i 2001.

– Er det et sånt tilfelle du tenker på?

– Ja, svarer RBKs styreformann.

Koteng tok seg god tid til VG på flyplassen i Glasgow torsdag formiddag, etter Rosenborgs 0–0 på Celtic Park onsdag kveld. Han delte noen av tankene sine om hvordan Rosenborg, på ny, kan bli et lag å regne med i europeisk fotball.

– Vi må bli flinkere til å utvikle spillere. Rosenborg skal ha det klart beste og mest attraktive akademiet i Norge. Og da kan vi kanskje konkurrere med de utenlandske klubbene om talentene våre når de fyller 15 år, sier Koteng.

Kompetanse

Koteng ivrer for «foreldretrenere», i den forstand at norsk fotball må utdanne foreldrene, altså at vi skaffer kompetente trenere til foreldrene.

– Trenerkompetanse er viktig, sier Koteng – som mener det spesielt er viktig for å beholde barn i fotballen lengst mulig. Fordi det er vrient å se hvem som blir god eller ikke.

PÅ FLYPLASSEN: Ivar Koteng i Glasgow torsdag formiddag. Foto: Knut Espen Svegaarden

– Vi må ha med flest mulig, lengst mulig. Rune Bratseth, for eksempel, satset ikke på fotball før han ble 14 år. Han ble ganske god til slutt, understreker Koteng.

Bratseth var en periode en av Europas beste forsvarsspillere og ledet Norge som kaptein under VM 1994.

Spillerlogistikk



– Hvor gode kan Rosenborg bli?

– Å ha jevn suksess i Europa, som klubben hadde en gang, det tror jeg blir vrient å få til. Men vi kan fint være der ganske ofte, hvis vi gjør ting rett.

– Du har nevnt talentutvikling. Hva mer?

– Spillerlogistikken. Vi må lykkes der.

– Kommer Rosenborg til å selge spillere i sommer?

– Umulig å si. Men det blir i hvert fall dyrt. Samtidig kan vi ikke alltid si nei, for da vil ikke spillere komme til oss. Men i sommer, nå som sjansen er der til å komme inn i et europeisk sluttspill, da blir det dyrt

– Kommer dere til å handle?

– Vi prøver. Dere har jo skrevet litt om det. Men ingen foreløpig, svarer Koteng.

Arven etter Drillo og Eggen



Ivar Koteng sier faktisk at det har vært «enklere enn jeg trodde» å lede en fotballklubb. Han snakker om en bransje der følelser styrer mer enn nødvendig (utenom kampene).

– Det er mange flinke folk i fotball, men de fleste er flinke hver for seg. Og kompetansenivået var lavere enn jeg trodde, sier Koteng.

Rosenborgs styreformann er frustrert over det han mener «det tok 15 år før vi skjønte hvor flinke Drillo og Eggen var».

– Det er trist at ikke norsk fotball har klart å ta bedre vare på arven etter de to. Det meste handler om kompetanse. Men vi har i hvert fall fått orden på en del i Rosenborg nå. Vi har en solid økonomi, som ikke er avhengig av at vi spiller i Europa. Vi har en definert spillestil, og vi tror ikke noe på å bytte ut hele trenerapparater mer, sier Ivar Koteng.

250 millioner

I år har Rosenborg et budsjett på rundt 150 millioner. Hvis Rosenborg skal inn i Champions League, så kreves det et større budsjett, ifølge Koteng.

– Rundt 250 millioner kreves det der, sier styreformannen.

– Hvordan gjøres eventuelt det?

– Det er flere måter. Det ene er å utvikle, og lykkes, med spillerlogistikken. Det andre er å spille i Europa League, for eksempel.

Ivar Koteng er også opptatt av konkurransen i norsk fotball. Han mener det er sen selvfølge, og en stor fordel for alle, at klubber som Vålerenga og Brann er gode.

Var i Marseille og Dortmund

– Konkurranse er sunt, og norsk fotball blir mer attraktiv hvis klubbene fra de store byene er gode. Egentlig burde Vålerenga vært best, Brann nest best og Rosenborg nummer tre, sier Ivar Koteng – før han går om bord på charterflyet med retning Trondheim.

Han gleder seg til hjemmekampen mot Celtic, fullt hus på Lerkendal, og mulig spill i Europa som belønning.

Men Koteng vet samtidig at ingen ting er sikkert i fotball.

Det er derfor han er så fascinert av spillet.

– Jeg var i Dortmund da Rosenborg vant 3–0 i Champions League. Og jeg var i Marseille og så Norge slå Brasil.

Så jeg vet at alt er mulig i fotball, sier Ivar Koteng.