Ingebrigtsens ønsketrekning: – Kom med Arsenal, Hertha Berlin og FC København

TRONDHEIM (VG) Kåre Ingebrigtsen (51) vil ha tøffest mulig motstand i Europa League og varsler at han ønsker seg Arsenal, Hertha Berlin og FC København.

Fredag er det trekning. Etter triumfen over Ajax var han i villrede om hvem Rosenborg kan møte. Da VG ga ham noen forslag kom ønsket nokså raskt.

– Vi tar gjerne Arsenal, og...ja Hertha Berlin (Per Ciljan Skjelbred og Rune Jarstein) og FC København (Ståle Solbakken). Det hadde vært helt topp, sier Kåre Ingebrigtsen.

Han har spilt i Premier League for Manchester City og opplevd store ting med landslaget under Drillo. Men i kveld følte han at den foreløpige toppen i karrieren både som spiller og trener var nådd.

– Jeg følte det var tilbake til de store Europa-kveldene på Lerkendal. Og jeg er stolt av hva vi har fått til som klubb. Men det blir feil å sette dette opp med tidligere pestasjoner og det som skjedde under Nils Arne Eggen, sier Kåre Ingebrigtsen.

Han smilte og lo på pressekonferansen to etasjer over jubeldrønnet fra RBK-garderoben. Og påpekte at sist Ajax ikke spilte i en UEFA-turneringen var da han ble født i 1965.

På spørsmål fra VG hva han tenkte da Ajax scoret to ganger på ett minutt i 2. omgang, og var foran på bortemålsregelen, svarer Ingebrigtsen: – Jeg er ikke så god i matematikk. Men, jeg skjønte at vi måtte ha ett mål. Og da Ajax virket som de ville verne om ledelsen endret kampen seg for oss.

Han roste keeper André Hansen for en fantastisk kamp. Men han fikk selvsagt flest spørsmål om Samuel Adegbenro. Angrepsfunnet fra Viking som ble kjøpt i sommer for det som skal være en overang verdt omlag 14 millioner kroner.

– Samuel har et fantastisk potensiale. Men han skal få lov til å bli varm og trygg i RBK får vi slipper han videre. Men det er blitt litt sånn nå at større klubber enn oss ønsker seg våre spiller i «julegave», sier Ingebrigtsen.

Så tok han en liten tenkepause før han svarte på spørsmålet om hvordan han så scoringene til kveldens store helt - som kom inn fra benken - og snudde alt med 2-2 og 3-2.

– Det så ut som han var i Eliteserien, og den gjengen der (Ajax) er ikke vaksinert mot finter de heller, sier Kåre Ingebrigtsen.

Han poengterte at han ikke skulle ut å ferie seieren.

– Nei, nå skal jeg hjem å male dukkehuset til min datter. Er det noen som har lyst til å være med å hjelpe, sa Kåre Ingebrigtsen.

Til latter fra salen.

