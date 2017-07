Ingebrigtsen: – Vi må være mer kyniske

DUNDALK (VG) Kåre Ingebrigtsen (51) har lenge beundret den italienske fotballen. Han er ikke i tvil om at norsk fotball, og Rosenborg spesielt, trenger en dose «italiensk kynisme» for å skaffe bedre resultater.

– Det er interessant hvordan spanjoler og italienere trener. De ene er verdens beste en mot en, offensivt. De andre er verdens beste en mot en, defensivt, oppsummerer RBK-treneren, litt imponert, før kveldens møte med irske Dundalk i 2. kvalifiseringsrunde

Kampen spilles på kunstgress i Dundalk, noen mil utenfor hovedstaden Dublin.

Burde klart Austria

Da VG spør hva Ingebrigtsen lærte av fjorårets misere i Champions League-kvalifiseringen, kommer svaret kjapt:

– At vi må være mer kyniske. Og mer tålmodige. I fjor hadde vi egentlig et ok utgangspunkt (tapte 1-2) mot Austria Wien på bortebane. Men så stresset vi på hjemmebane, helt unødvendig. Vi hadde egentlig 90 minutter på å lage et mål, så var vi videre. I stedet for å være tålmodige, som vi ofte må i seriekamper på hjemmebane, så ble vi oppjaget. Og da gikk det galt.

Ingebrigtsen har selvsagt sett det samme som VG: Mye av grunnen til at Rosenborg er blitt utslått før gruppespillet i Champions League de siste årene skyldes baklengsmål på hjemmebane. I tillegg klarer de ikke å være smarte nok på bortebane.

Nå starter sesongen

– På bortebane handler det egentlig kun om én ting: Få et resultat. Uansett hvordan det kommer. Det er ikke vi som skal underholde. Vi skal kun ha et resultat, gjerne score et mål, men vi må i hvert fall bli så kyniske at resultatet er det som teller, ingen ting annet, sier Ingebrigtsen.

RBK-treneren, med to The Double fra norsk fotball på rad, klarer ikke helt å svare på «hva et godt resultat på bortebane» er.

– Åå .... det er vanskelig å gi noe eksakt svar på. Men et mål for oss vil være bra, er det lengste Ingebrigtsen strekker seg til.

Han er selvsagt klar over at det egentlig er nå sesongen starter for Rosenborg, at det er resultatene fra nå av og ut året han vil bli målt på. For ledelsen i RBK regner med at Ingebrigtsen har lært, at formen nå skal være der hvert øyeblikk, etter en spillemessig svak vårsesong, og at det skal bli moro på Lerkendal utover høsten.

I fjor forsvant formen litt utover sommeren, og Ingebrigtsen har lagt opp til et annet opplegg denne sesongen. Så er spørsmålet om Rosenborg er på vei, om 5-1 over Sandefjord var et bilde på at fremgangen kommer nå, eller om laget rett og slett ikke er godt nok denne sesongen.

Ingebrigtsen må selvsagt tro at laget er i store fremgang. Han begrunner det med at Sandefjord ikke skapte noe før RBK ledet 4-0. Men dette var Sandefjord, et lag på nederste del av tabellen, som de fleste hadde tippet i bunnen. Nå er det irsk motstand, på kunstgress, i Dublin.

Kynismen må komme

Kåre Ingebrigtsen mener (selvsagt) at Rosenborg er godt forberedt, at de vet hva som venter dem, at han stoler på spillerne sine. Og dermed er vi tilbake ved starten på denne artikkelen: Kynisme.

Det er den Ingebrigtsen håper at hans lag og spillere endelig har skjønt viktigheten av.

Spillerne trenger kanskje ikke å stå fem minutter ved cornerflagget med ballen av den grunn, men norske lag har nok litt å gå på kynisk.

For å skaffe et resultat.

Avspark: 20:45.

PS! Kampen sendes på Viasat 4.