Ingebrigtsen tar skylden for «bare» uavgjort mot Malmö

(Malmö – Rosenborg 1-1) Kåre Ingebrigtsen (51) tar skylden for at Rosenborg havnet under mot Malmö – og «bare» klarte uavgjort mot den svenske seriemesteren.

– Vi var dårlige i første omgang, men det må jeg ta på min kappe. Det er egentlig min skyld. Jeg var opptatt av at vi skulle ha mye ballbesittelse, og det var feil for oss. Vi rotet på oss kontringer. I andre omgang gikk vi tilbake til slik vi skal spille. Da var vi bedre enn Malmö, sier Rosenborg-treneren til VG.

Eikrem scoret for Malmö



Magnus Wolff Eikrem sendte Malmö i ledelsen etter 37 minutter da han både var dyktig og heldig. Markus Rosenberg flikket til Eikrem, som plasserte ballen bak Arild Østbø i RBK-buret.

Drøye ti minutter etter pause var det Malmös andre nordmann, Jo Inge Berget, som presenterte seg i negativ forstand. Han brukte hånden i feltet etter at Tore Reginiussen headet, og dermed ble det blåst straffe til trønderne.

Straffen omsatte Milan Jevtovic i scoring etter at lånespilleren banket ballen i krysset.

Tore Reginiussen hadde en eventyrlig mulighet til å fullføre Rosenborgs snuoperasjon på overtid, men headingen fra stopperen gikk i tverrliggeren.

Dermed endte det 1-1 på et glissent Swedbank Stadion, og trønderne fikk et nytt solid resultat mot en skandinavisk seriemester. I februar ble FC København slått i Parken.

Tar med Forren på treningsleir



– Det handler om å få referanser på det nivået her. Det er viktig for oss å få det så ofte som mulig. Vi var gode mot København. Og vi var gode mot Malmö etter at Ingebrigtsen hadde gjort seg ferdig med eksperimenteringen sin, sier RBK-sjefen med et smil.

Se videointervju med RBK-aktuelle Vegard Forren:

Mandag reiser Norges beste lag på treningsleir til Marbella der klubben skal møte finske HJK og islandske FH. Med på den turen blir også Vegard Forren.

Det kan meget fort ende med at den mangeårige Molde-spilleren signerer for Rosenborg.

– Det er ikke akkurat snakk om et prøvespill. Det handler bare om å finne ut om hans fremtid passer med vår. Han er en meget bra midtstopper, sier Ingebrigtsen.



