Ingebrigtsen mener RBK er alene om å kunne styre kamper i Tippeligaen

TRONDHEIM (VG) Det er god plass til å bokføre nye seriegull på skryteveggen på brakka. Mannen bak Rosenborgs 18 poengs forsprang har klare tanker om hvorfor det er blitt slik.

– Jeg tror fortsatt vi trener mest og best. Merker på alle kampene vi spiller, siste halvtimen, så sliter motstanderen med oss. Så er det kosthold. Spillerne spiser frokost, lunsj og noen ganger middag her. Vi har kontroll på hva de spiser og tror vi er dem i norsk fotball som har kommet nærmest at spillergruppen lever som toppidrettsutøvere, åpner Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen i dette VG-intervjuet.

Det er dagen etter 2-0-seieren mot Start, der begge scoringene kom fra 61. minutt og ut – som 24 av 54 Rosenborg-mål har kommet denne sesongen (nærmest er Strømsgodset med 18).

Men viktigst – og minst like suverent – er trønderne på den viktigste listen: Tippeliga-tabellen. 18 poeng foran Brann og Odd. 21 poeng foran 2014-dobbeltmester Molde, som tar imot gulltørste trønderne i neste seriekamp.

Les også:

RBK mener det er et problem at de har det for lett

Ingebrigtsen tror Ole Gunnar Solskjærs renovering av Molde-stallen vil gjøre at de er sterkere neste år, men innrømmer at Rosenborg kommer til å se vekk fra norske lag i jakten på å bli bedre selv.

Dropper fast Viking-kamp



En nær 25-årig tradisjon med å møte Viking i Stavanger siste uken før første serierunde legges nå vekk. I stedet kikker de mot Sverige, Danmark (FC København) og Russland.

Artikkelen fortsetter under bildet!

TRENERENS GULLGUTT: Kåre Ingebrigtsen er klar på at Anders Konradsen skal dyrkes videre som Rosenborgs faste midtbaneanker neste sesong. Her fra mandagens trening utenfor Lerkendal. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Vi har avtalt kamp mot Malmö. Vi er nødt til å ta de grepene. Vi skal også reise som vi gjør i europacup. Reise tirsdag, spille onsdag, hjem torsdag. Mot så god motstand som mulig. Vi møtte Rostov (Champions League-deltager) i år, så det er dem, Krasnodar og Spartak Moskva, de beste vi ønsker å møte, sier Rosenborg-treneren.

Les også:

Erlandsen blir ny LSK-trener



For ett år siden ville han gjerne øve mot svak motstand for å bli bedre på å styre kamper. Etter at Rosenborgs 12 hjemmeseirer på 12 kamper i årets Tippeliga, tenker han annerledes.

Og her tror han mye av grunnen til trøndernes suverenitet i hjemlig fotball akkurat nå ligger.

– Skillet er blitt større i Tippeligaen. Da er det enklere å forsvare seg til poeng, og det har de fleste lagene tatt konsekvensen av. Det er bare vi som håndterer å spille mot etablert, erklærer Kåre Ingebrigtsen.

– Men Rosenborg er også et kontringslag?

VG INFO De høyeste poengsnittene i norsk eliteserie (ved sesongslutt): 1. Rosenborg 1998 – 2,42 (26 kamper) 2. Rosenborg 1995 – 2,38 (26 kamper) 3. Molde 2014 – 2,37 (30 kamper) 4. Lillestrøm 1977 og 1989 – 2,36 (22 kamper) * Etter 24 runder i år har Rosenborg et snitt på 2,45 poeng per kamp.

– I Europa gjør vi også det. Så jeg skjønner en del lag. Men de lagene som snakker om å ta medalje, de må tørre. Skal du ta medalje og gjøre det fordi du har kvalitet, eller utfordre oss om seriegull, så må du være god mot etablert forsvar. Og det var det Molde-laget som tok to gull. Det må du ha med deg. Hvis ikke blir det tilfeldigheter.

– Bare vi som jobber sånn



– Hva med Odd?

– De gjør det når de slår vanvittig mye innlegg. Men sliter når de møter to store stoppere. Husk at Yann-Erik (De Lanlay) og Pål (Helland) har vært ute nesten halve sesongen for oss. Når vi får dem tilbake, vi vil løfte oss enda mer, påpeker Ingebrigtsen.

- Så du føler Rosenborg er alene om å beherske det på en bra måte i Tippeligaen?

– Ja, det er jeg. Jeg tror det er bare vi som jobber sånn. Tror fortsatt de andre jobber mer med forsvar enn angrepsspillet, sier Ingebrigtsen, som generelt mener at norsk fotball er for opptatt av organisering.

Exiten fra Europa har fått klubben til å tenke seg om.

– I norsk fotball har vi ikke fokus på å være gode én mot én offensivt og defensivt. Det får konsekvenser for akademiet vårt nå. Men de i Europa holder på med dette fra de er syv.

Vil fortsatt ha nordisk



– Du har stått fast ved at du helst ønsker nordiske spillere til klubben. Gjør du det fortsatt?

– I utgangspunktet gjør jeg det. Vi har ikke tid til å lære folk språk. Vi kan heller ikke hente spillere som vi kan utvikle over lang tid. Snakker de fransk, er det vanskelig for oss å utvikle dem.

– Men med tanke på Europa-bommen; Har ditt «nordiske» standpunkt gått på bekostning av kvalitet?

– Det kan nok hende at det kunne vært høyere kvalitet på enkeltspillere. Men relasjonelt, for klubben og for gruppa, så har de valgene vi har gjort, vært det klart beste.

– Må du ha en nytt midtbankeanker for å bli bedre neste år?

– Nei. Anders (Konradsen) har gjort det veldig, veldig bra. Han blir sammenlignet med Ole (Selnæs), men han er en annen type. Skal jeg kjøpe en som er bedre enn Konradsen, koster han 30 millioner. Så det blir umulig. Den trioen sammen (Konradsen/Mike Jensen/Fredrik Midtsjø), får vi utviklet enda mer neste år, sier Kåre Ingebrigtsen.

Husker du?

Odd-Fagermos seriefinaletips



Kan skape historie



I løpet av de to neste månedene kan han gjøre noe ingen har greid på nesten 70 år (siden Hovedserien ble til i 1948): Vinne «The Double» to år på rad. Første hinder er Tromsø i cupkvartfinalen i morgen.

– Vi tar alt vi får. Vi har en kjempemulighet til å vinne resten av kampene.

– Er du blitt «cocky» nå?

– Jeg var eneste før 2015-sesongen som satt og sa at vi kom til å slå Molde. Da flirte alle av meg. Jeg sier egentlig bare det samme nå som jeg sa da. Men så er jeg plutselig blitt cocky og arrogant. Sier bare det jeg mener. Vi har gjort dette på to og et halvt år – og så leder vi med 18 poeng, melder Ingebrigtsen.

– Lurer du på hva de andre driver med?

– De andre må kanskje lure på hva vi driver med. Men jeg kan love en ting: Ingen her er så skarpe at vi har funnet opp noe nytt.