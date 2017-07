Helland tror han rekker Celtic-kampen: – Kjenner ikke noe i lysken

Rosenborgs Pål André Helland (27) er optimistisk før returkampen mot Celtic i kvalifiseringen til Champions League.

– Jeg håper at jeg blir klar. Jeg har vært med på alle treningene siste uken, og kjenner ikke noe i lysken. Så da skal det jo være greit, sier en håpefull Helland til VG.

Likevel tør ikke 27-åringen å friskmelde seg helt til kampen, og må bruke de påfølgende dagene til å finne ut om det beste for han faktisk er å spille.

– Jeg er helt i det blå om jeg bør spille, men jeg håper på det beste. I starten etter en skade, så må man være forsiktig. Så det er kanskje ikke helt den rette kampen for bare å prøve seg etter en skade, fortsetter Helland.

Bakgrunn: Helland knust etter skaden: – Nesten lyst til å legge opp

Champions League-kvalifiseringen: * Dersom RBK slår ut Celtic av Champions League-kvalifiseringen vil motstanderen i play off-spillet være en av lagene som tar seg videre fra de ni øvrige kampene i Champions Route i kvalifiseringen: BATE Borisov – Slavia Praha (0–1)

Legia Warszawa – Astana (1–3)

FH – Maribor (0–1)

FC København – Vardar (0–1)

Ludogorets – Hapoel Beer Sheva (0–2)

APOEL – Viitorul Constanta (0–1)

Rijeka – Red Bull Salzburg (1–1)

Sheriff Tiraspol – Qarabag (0–0)

Olympiakos – Partizan (3–1)



* I League Route kommer Sevilla, Napoli, Liverpool, Hoffenheim og Sporting Lisboa inn i play off-runden. Disse lagene vil møte vinnerne av disse fem oppgjørene: Viktoria Plzen – Steaua Bucuresti (2–2)

Ajax – Nice (1–1)

Young Boys – Dynamo Kiev (1–3)

CSKA Moskva – AEK Athen (2–0)

Istanbul Basaksehir – Club Brügge (3–3)

Det er kanskje ikke så rart at den til vanlige, offensive trønderen er litt på defensiven. De siste årene har Helland slitt stort med skadeavbrekk over lange perioder på grunn av akilles-, hamstring- og lyskeskader. Han har gått glipp av viktige treningsperioder, kamper og samlinger med både landslaget og Rosenborg. Så det var ikke en lite opprørt Pål André Helland som gikk av banen etter 41 minutter i Champions League-kvaliken mot irske Dundalk, etter å ha slått opp lyskestrekken nok en gang.

– Jeg har jo egentlig vært bedre nå enn på mange år, og det er et pågående prosjekt det å holde meg skadefri. Så vi gjør jo alt for å prøve å unngå det, forteller Helland, som gleder seg til returkampen mot Celtic, uavhengig om han får spille eller ikke.

– Det blir en tøff kamp, men vi må vær positive til at vi kan klare å slå dem. Vi må enkelt og greit spille slik vi gjorde på bortebane mot dem. Vi må jobbe som en enhet i det vi gjør. Vi vet at vi er gode nok til å slå dem, så det er bare å glede seg til det som skal skje på Lerkendal, uttaler Helland.

Fikk du med deg dette? Solgte 1000 billetter i timen til skjebnekampen

Etter at det endte 0–0 i Skottland, står RBK med et ypperlig utgangspunkt før returoppgjøret på Lerkendal kommende onsdag. Den skotske bortestatistikken viser også at Celtic bare har gått seirende ut av to av sine siste 22 europacupkamper på bortebane. På disse kampene har de 2-9-11-statistikk.