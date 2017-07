Helland knust etter skaden: – Har nesten lyst til å legge opp

(Dundalk - RBK 1-1) Rosenborg-ving Pål André Helland (27) er dypt fortvilet over at han igjen må forberede seg på et avbrekk fra fotballen.

– Nå er det mørkt. Jeg har nesten lyst til å legge opp. Dette er så tungt. Nå begynte jeg endelig å komme i form, og så ryker lysken. Det er helt jævlig, sier Helland til Adressa.

Han var blant Rosenborgs beste de 41 minuttene han spilte av Champions League-kvalikkampen mot irske Dundalk onsdag. Men før pause «smalt» det i lysken. Helland gikk ned i gresset og signaliserte at han måtte bytte.

Ifølge Adressa er Helland nå rådvill. 27-åringen skal ha vært under et strengt treningsregime. Listen over skadeavbrekk begynner å bli svært lang for en spiller som ennå har langt igjen til 30 år.

– Jeg har ikke noe svar



Trøbbel med akilles, muskelen på bakside lår og ikke minst lysk har gjort at Helland bare de siste årene har måttet reise hjem fra landslagssamlinger, mistet viktige treningsperioder og kamper for Rosenborg.

– Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Jeg føler at jeg gjør alt rett. Jeg gjør det jeg får beskjed om til punkt og prikke. Sammen gjør vi det som er smart. Jeg er sikkert sterkeste på laget i den muskulaturen, så det er ingen grunn til at den skal ryke. Og så skjer dette. Jeg vet da f*** hva jeg skal gjøre. Jeg har ikke noe svar, sier Helland videre.

VG har forsøkt å komme i kontakt med både Helland og Rosenborgs medisinske koordinator, Haakon Schwabe, uten hell. Helland sier til Adresseavisen at en lyskestrekk betyr minst tre uker på sidelinjen.

Reginiussen sikret godt resultat



Kampen mot Dundalk var ingen stor forestilling av Rosenborg. Vertene tok ledelsen, men Tore Reginiussen sørget for en svært viktig utligning minuttet før pause.

Det resultatet stod seg til full tid. 1-1 er et svært godt resultat før returen på Lerkendal om seks dager. Mellom der skal trønderne reise til Fosshaugane Campus og møte Sogndal på lørdag.

Det som i hvert fall virker sikkert, er at de to kampene går uten Pål André Helland.

