TRONDHEIM (VG) Pål André Helland (26) er skadet foran søndagens cupfinale mot Kongsvinger. Men det vil ikke RBK-profilen prate om.

– Jeg vil ikke å snakke om det, sier Pål André Helland.

Tirsdag var han til MR-undersøkelse i Trondheim. Han har stått over fellesøkter med laget på treningsfeltet. Etter hva VG forstår er det problemer med en akillessene.

– Er der fare for cupfinalen på grunn av dette?

– Det tror jeg ikke. Men jeg trenger ikke kommentere det nærmere, svarer Helland.

RBK-spilleren med det gifte skuddbeinet har vært skadeforfulgt. De to siste sesongene har vært fylt av problemer. Til stor frustrasjon, innrømmer han.

– Det er veldig ødeleggende. Helt krise, egentlig. Jeg får ikke prestert over tid. Idet jeg begynner å komme ordentlig i slag, så dukker det opp en nye ting. Og det er fryktelig irriterende. For å si det rett ut; det plager vettet av meg, sier Helland.

CUP-SCORING: Pål André Helland har gjort 1-0 for RBK i fjorårets finale som endte med 2-0 over Sarpsborg. Mikael Dorsin jubler (t.v.) og Aleksander Søderlund gjør det samme (t.h.). Sarpsborgs Amin Askar fortviler. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Han sier at potensielle klubber som ønsker å kjøpe ham kan avvente en eventuell handel. I sommer skal Stuttgart i 2. Bundesliga ha ønsket å signere ham.

Rosenborgs cupmesterskap 1960, -64, -71, -88, -90, -92, -95, -99, -2003, -15. PS! Kongsvinger spiller sin første cupfinale

– Slik som jeg er nå, er jeg ikke god nok for en større klubb. Det jeg har prestert i år er ikke bra nok. Jeg må prestere på et høyere nivå over tid. Såpass ærlig er jeg, sier Helland.

Han trøster seg med at han er på landslaget – har vunnet Tippeligaen – har sjansen på sitt tredje cupmesterskap. Og endte på 11. plass på VG-børsen (5,45 poeng i snitt). Lagkameraten Mike Jensen vant (5,96 poeng).

Helland kan faktisk vinne sin femte tittel på fem år. Cupmesterskap med Hødd (2012), serie og cup med Rosenborg (2015), og seriegull med RBK (2016). Søndag er trønderne storfavoritter mot 1. divisjonslaget Kongsvinger i cupfinalen på Ullevaal stadion.

Men Helland havner bak i køen i kategorien «flest titler på kortest mulig tid» i RBK. Trond Henriksen, Gøran Sørloth, Karl Petter Løken, Ola By Rise og Kåre Ingebrigtsen vant seks titler – tre ganger «The Double» – i perioden 1988/-92.

– Jeg skulle egentlig hatt en tittel til. Men jeg slapp for sent inn fra benken. Jeg fikk det siste kvarteret mot Molde (tapte 2-4 i 2013). Hadde jeg fått starte så hadde vi vunnet. Det er jeg helt sikker på, sier Pål André Helland.

Men han medgir at han føler seg privilegert som får spille for RBK. At han kan kjempe om pokaler hvert år. Den fjerde finalen i løpet av fem år gleder han seg voldsomt til.

– Det kan skje at Kongsvinger vinner. Men det skal ikke skje. Litt av sjarmen med fotballen er at selv det dårligste laget kan vinne. Men hvis vi er mentalt og fysisk til stede, så skal vi ikke tape denne cupfinalen, sier Pål André Helland.

Kåre Ingebrigtsen sier til VG at han håper Helland rekker cupfinalen.

– Pål har vært til og fra i hele år. Så får vi se. Jeg tror han blir fryktelig lei seg hvis han ikke blir klar til søndagen, sier Ingebrigtsen.