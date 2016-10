Helland etter å ha banket VIF: – Rundspilling!

OSLO/TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Vålerenga 3-1) Nedrykksalarmen har gått i Vålerenga etter at et gullfeirende Rosenborg i perioder lekte med Kjetil Rekdals mannskap.

– Rundspilling, sa Pål André Helland til TV 2 i pausen – og snakket om den første halvtimen der Vålerenga ikke var i nærheten av trønderne.

Høyrevingen var – heldigvis for landslagssjef Per-Mathias Høgmo foran VM-kvalifiseringskampene mot Aserbajdsjan og San Marino – gnistrende og hadde både målgivende pasning til unge Erlend Dahl Reitans ledermål og skjøt selv inn 2-0 via Kjetil Wæhler.

Rekdal: – Kattens lek med musen



Mellom de to scoringene gikk han også i bakken i en duell med Rasmus Lindqvist, men fikk ikke straffesparket han ba om.

Og da Mushaga Bakenga gjorde 3-0 etter 31 minutter var det full trønderfest på Lerkendal.

I FORM: Pål André Helland viste at han er i form foran de to kommende landskampene mot Aserbajdsjan og San Marino. Her jubler han med Erlend Dahl Reitan og Mike Jensen etter 2-0-scoringen. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

Men syv minutter før pause ble Vålerenga invitert inn i kampen. Sander Berge slo en bra ball til Lindqvist. Svensken la inn via Reitan før Tore Reginiussen var uheldig. Midtstopperen satte ballen i eget mål.

– Kattens lek med musen i perioder. Rosenborg har vært klart bedre enn oss, sa Rekdal til TV 2 i begynnelsen av andre omgang.

Andre omgang ble ikke like actionfylt. Vålerenga kom litt mer med i kampen, og var ikke så veldig langt unna en ytterligere redusering da Sander Berge skjøt via et Rosenborg-ben og like utenfor etter 60 minutter.

To minutter senere leverte Pål André Helland en slepen pasning til Mike Jensen. Rasmus Lindqvist var på etterskudd og felte dansken slik at RBK fikk straffespark. Men Marcus Sandberg reddet forsøket fra Mushaga Bakenga.

Kanskje burde han ha hørt på Lerkendal-publikummet som ropte på at unggutten Reitan burde få ta straffesparket – slik han gjorde med hell i debuten mot Start.

Vålerenga i nedrykksstriden



Etter 74 minutter fikk også Helland en god mulighet til å bli to målsscorer. Han fikk masse plass i sin favorittposisjon, men skuddet gikk høyt over mål. Fem minutter senere var han nær nok en gang. Sandberg vartet imidlertid opp med en god redning.

Syv minutter før slutt kunne Sander Berge ha sørget for noen intense sluttminutter. Simen Juklerød la inn foran mål, men 18-åringen styrte ballen like utenfor.

– Vi har full kontroll hele veien. Det er synd at vi ikke scorer et til slik at vi punkterer kampen, sier Helland til TV 2 etter kampen.

– Det er 19 700 her og vi har ikke en skit å spille for. Det sier litt om den fantastiske støtten vi har. Det er ikke en klubb i landet som er i nærheten, tillegger RBK-stjernen.

– Det ble en veldig, veldig fin kveld, sier trener Kåre Ingebrigtsen til TV 2.

– Klasseforskjell. Vi taper for et klart bedre lag, sier Vålerenga-trener Kjetil Rekdal til samme kanal.

Mens Rosenborg kan vinne The Double i nok en jubelsesong, blir det en nervepirrende oktober for Vålerenga. Nå venter tre kamper mot tre andre lag som også kan rykke ned: Først hjemme mot Stabæk, så borte mot Tromsø – før det ligger an til et heftig drama mot erkefienden Lillestrøm i månedens siste helg.

Fire runder før slutt er det tre poeng ned til Stabæk på kvalifiseringsplass og fire til Lillestrøm på direkte nedrykk.

– Vi har visst hele tiden at 30 poeng er for lite. Vi er nødt til å stå opp bedre enn vi gjør, sier Rekdal.

– Vi har en gylden sjanse hjemme mot Stabæk. Slår vi dem er det seks poeng ned, tillegger VIF-treneren.

PS! Vålerengas høyreback Simon Larsen var i det lekne hjørnet på Lerkendal. Sørlendingen dro ikke mindre enn tre tunneler på Rosenborg-spillerne. Uten at det hjalp for Vålerengas del.

