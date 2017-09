Først senket Bendtner LSK – så haltet han hjemover

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm–Rosenborg 0-3) Nicklas Bendtner (29) haltet ut av Åråsen etter to scoringer mot LSK. RBK-spissen bekrefter at han har skadet leddbånd.

Det bør kanskje bekymre RBK-fansen foran torsdagens Europa League mot Vardar fra Makedonia på Lerkendal. Men dansken prøver etter beste evne å roe ned situasjonen.

– Jeg har fått et slag på leddbåndet. Og jeg går med en tape på foten som er så stram, derfor er foten stiv. Du kunne ha prøvd selv, sier Nicklas Bendtner til VG.

– Spiller du mot Vardar i Europa League?

– Ja, jeg tror ikke det er noen fare med det, svarer Bendtner.

HALTER: Nicklas Bendtner halet ut av Åråsen i kveldsmørket på ved til bussen som kjørte RBK til Gardermoen. Foto: Fredrik Hagen , NTB scanpix

Smell i duell



Etter en drøy times spille fikk han en smell og ble liggende på det våte Åråsen-gresset. Det tok en stund før han reiste seg. Men han fortsatte til han ble byttet ut med Anders Trondsen syv minutter før slutt.

Historien gjentar seg når Rosenborg kommer til Lillestrøm. Med kveldens seier har de vunnet åtte av de ni siste oppgjørene på Åråsen stadion. Siste gang LSK vant var helt tilbake i oktober 2008 (4-2). Siden har de bare klart poeng i form av en uavgjort (2–2) fra 2012.

– Vi gjennomfører en meget solid kamp, Kanskje den beste vi ar gjort på bortebane i år, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

Den bedrøvelige statistikken sett med Kanarifansens øyne fikk prøvd seg med en voldsom trøndersk dominans i 1. omgang (64 % – 36 % i ballinnehav). Og med høy effektivitet i angrepsspillet kom scoringene. Det var klasseforskjell. Også etter sidebytte.

Først var det Nicklas Bendtners tur. Dansken ventet som et villdyr på bakre stolpen etter at corneren etter 22 minutter spratt gjennom LSK-forsvaret. Han banket til – via keeper Marko Maric – og i mål.

Ingebrigtsen antyder at 20 mål og vel så det bør være innen rekkevidde til sesongslutt i november. Bendtner er mer forsiktig.

Da Samuel Adegbenro ble sparket ned av LSK-stopper Marius Amundsen i 2. omgang var han klar igjen. Og sikker og god på straffe, som han satte til venstre for Maric

Det var Bendtners 14. seriemål. Og det femte på de tre siste seriekampene. RBK-spissen haler innpå ligaens toppscorer Ohi Omoijuanfro fra Stabæk (15 mål). Ikke bli overrasket om dansken reiser ifra i høstsesongen.

– Jeg har ikke noe tall å komme med. Det viktigste er at vi fortsetter å spille som nå, sier Bendtner.

Pål André Helland har vært sårt savnet i den offensive spillet til RBK i høst. Skadeplagget med akillesproblemer har han vært uaktuell i august og langt inn i september. Han var imidlertid med mot Vålerenga (3–0) i forrige runde – og mot LSK viste han klasse – superklasse, faktisk.

JUBELGUTTER: Pål André Helland (midten) har økt til 2–0 for RBK. Her bli han gratulert av Tore Reginiussen (f.v.), Vegar Hedenstad, Samuel Adegbenro, Mike Jensen og Anders Konradsen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Etter 34 spilte minutter lekte han med ballen på 20 meter før han banket til i krysset med en vakker skru. Det minnet litt om Hellands show fra cupfinalen i fjor hvor han scoret tre, og åpnet målfesten med en frekkis.

– Jeg fikk lurt keeperen til å tro at det skulle kommet et innlegg til Nicklas. Han står på feil fot, og da er det mål, sier Pål André Helland.

Han ville ikke ta av i kjellerlokalene på Åråsen etter kampen. Det har åpenbart for mange skader de siste årene til akkurat dét. Helland vet ikke engang om han spiller torsdagens Europa League mot Vardar.

– Jeg er ikke kalasform. Det bor mye mer i meg. Og jeg har funnet ut at det er bedre å være pessimist å bli positivt overrasket, enn å være optimist å få en i tryne hver gang, sier Pål André Helland.



Men det kunne sett bedre ut for LSK om Chigozie Udoji ikke hadde bommet fryktelig på sjansen han fikk etter 25 minutter. Og hvis innbytter Fredrik Krogstad hadde vært litt kaldere da han kom på åpen goal – mot et utspilt RBK-forsvar – da 2. omgang var tre minutter gammel.

RBK fortsatte med sterk offensiv selv med tre mål foran. Birger Meling fikk en kjempesjansen, og Helland hadde en innsvinger som traff tverrliggeren, før han ble byttet ut.