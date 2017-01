Ekspert hyller Rosenborg-salg: – Et eventyr av en pris

20 millioner kroner for Christian Gytkjær (26) er knallgod butikk, mener eksperter. Men de tror Rosenborg er nødt til å dra på spissjakt hvis de vil lykkes i Europa.

Historien gjentar seg for Rosenborg. For et år siden var det 2015-toppscorer Alexander Søderlund (22 mål) som ble solgt til Saint-Étienne for en antatt sum på 14 millioner kroner.

Og i kveld bekreftet den tyske 2. Bundesliga-klubben 1860 München på deres nettsider at 2016-toppscorer Christian Gytkjær (19 mål) er kjøpt for det som antas å være 20 millioner kroner.

– Det er et eventyr av en pris. Det er veldig godt betalt for en spiller som scoret bra med mål, men ikke hadde noen veldig imponerende sesong, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

SPILTE I START: Jesper Mathisen spilte for Start før han ble fotballekspert i TV 2. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

VGs fotballkommentator Knut Espen Svegaarden mener også at avtalen er meget gunstig for Rosenborg, og setter salget i historisk perspektiv.

– Jeg mener det er det beste Rosenborg-salget siden Ståle Stensaas (til Rangers for 20 millioner i 1996), sier Svegaarden.

– Jeg skal ikke ta fra Gytkjær æren for at han ble toppscorer, men han har hatt en litt lettere jobb enn andre spisser i Eliteserien. Han gjorde en helt OK sesong og er en helt OK spiller. Da er 20 millioner et veldig, veldig godt salg. Det er god butikk, sier han.

Etterlyser mer fysikk

Rosenborg har fra før to andre spisser i troppen, Mushaga Bakenga og Matthías Vilhjálmsson, men trener Kåre Ingebrigtsen bekrefter at de må på jakt etter en ny spiss: «Vi må erstatte Christian.» Det er klokt, mener Mathisen og Svegaarden.

– Hvis Rosenborg skal lykkes i Europa, så må de ha en spiss som er atskillig bedre enn både Vilhjálmsson og Bakenga. Skal de klare å kvalifisere seg i Europa, så er spissplassen den viktigste og vanskeligste posisjonen å forsterke, sier Jesper Mathisen.

– De må ha en bedre spiss med en mer «europeisk» stil. De trenger en som kan holde på ballen og som har litt mer fysikk. Rosenborg spiller 4-3-3, og suksessfaktoren har tidligere ofte vært å ha en fysisk sterk spiss: Sigurd Rushfeldt, John Carew og Søderlund, for eksempel. Det ligger litt i kulturen. Gytkjær var mer en målsnik. Jeg tror at hvis de bruker noen av de 20 millionene, så kan de finne en som passer bedre, sier Knut Espen Svegaarden.

KOMMENTATOR: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: , VG

Foreslår Kujovic og Friday

Men hvem passer bedre? VG har omtalt at Alexander Søderlund skal være ønsket av flere i Rosenborg, men Saint-Étienne-spissen forteller at han tviler på et RBK-comeback med det første.

Svegaarden foreslår at Rosenborg prøver seg på den svenske spissen Emir Kujovic (28). Han har fem svenske A-landskamper og herjet for IFK Norrköping fra 2013 til 2016, men er ute i kulden i belgiske Gent, der han knapt har fått noen minutter siden overgangen i fjor. Med sine 194 centimeter på strømpelesten oppfyller han Svegaardens nevnte «krav» om robust fysikk.

Mathisen nevner en tidligere Eliteserie-storscorer: Fred Friday (21), mannen med monsterlårene. Nigerianeren, som scoret åtte mål på 14 kamper for Lillestrøm før han ble solgt til nederlandske AZ Alkmaar i fjor sommer, får lite spilletid i sin nye klubb.

– Han er ute i kulden i AZ, men vi vet at han leverer i Eliteserien. Jeg tipper RBK sjekker ut Friday. Men det er ikke så lett å finne en spiss som er veldig mye bedre enn Vilhjámsson, og samtidig ikke så dyr, sier Mathisen.

Kåre Ingebrigtsen ønsker ikke å nevne navn når han snakker om jakten på Gytkjærs erstatter, men han innrømmer at det er vanskelig å finne rett mann.

– Det er ikke enkelt. Det er det ikke, altså. Spisser som scorer 20 mål, de har helt andre lønnsbetingelser i andre ligaer og andre klubber. Vi skal være både dyktige og litt heldige hvis vi får oss en sånn mann, sier Ingebrigtsen til VG.