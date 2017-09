Eggens dom etter verste RBK-tap siden 2010: – Vi ble overkjørt, men må lære

Rosenborgs 4-0-tap mot Real Sociedad er trøndernes verste siden Nils Arne Eggens 2010-utgave fikk juling av Bayer Leverkusen.

– Vi har opplevd dette før. Leverkusen ga oss den samme behandlingen. Den eneste måten å øve på Europa-spill er ved å spille der. Selv om Rosenborg ble overkjørt, må man ikke glemme kampen, men lære. Det er enkle ting å sette fingeren på, men det tar tid å bli dyktig på det, sier Nils Arne Eggen til VG.

Ikke siden 4-0-braktapet mot tyske Leverkusen 16. september 2010 har RBK tapt en tellende kamp med så stygge sifre.

– Det var ikke all verden til forestilling. Vi ble jo overkjørt mot et godt lag. Laget mangler litt erfaring i Europa og det er en fin læring. Det var glimt av godt spill, men vi var for gavmilde i starten. Også scoret dem faktisk på sine to første sjanser etter en retur fra keeper og feilvurdering av stopperne, sier Eggen dagen derpå.

Til tross for at Kåre Ingebrigtsens menn fikk smake spansk pepper i Europa League-kampen i San Sebastian, vil ikke trenerlegenden svartmale situasjonen.

– Vi må stå på og trene på forbedring. Det er en tilvenning til tempo som er ute i Europa. Så skal vi ha respekt for at det var et godt land mot et patriotisk, baskers lag. Vi må passe oss for å ikke bli helt svart i forhold til hvit, det er fort gjort, mener 75-åringen som tok RBK til kvartfinale i Champions League i 1998.

– Langt opp



Tidligere RBK-kaptein Bent Skammelsrud fikk vonde minner av å se på 4-0-tapet i Spania.

– Denne kampen er bare å glemme. Man lærer ikke noe ved å bli rundspilt så kraftig, men man må ikke grave seg ned heller, sier Skammelsrud.

Han var med på å tape 5-0 og 7-2 mot franske Lyon blant annet.

– Du ser det er langt opp. Det minnet om Norge mot Tyskland. Jeg er skuffet over forskjellen, selv om jeg ikke ventet poeng eller seier, sier Skammelsrud.

RBKs tidligere playmaker var skuffet over duellkraften. Spanjolene var sterkest i de første duellene:

Selv om Rosenborg var nok spillere på «riktig side», virket det som baskerne gjorde akkurat som de ville.

– De flytter ikke beina fort nok. RBK er i posisjon, men kommer ikke opp i press. Det er tungt mellom øra. Det går for fort. Så taper man dueller og sliter på dødballer. Vi kan ikke lenger si vi er gode på overganger og dødballer, for det er lenge siden vi var nå, mener Skammelsrud.

Han tror trønderne først og fremst på ta sine poeng på eget gress.

– Du ser forskjellen på norsk og internasjonal fotball. Innleggskvaliteten er mye bedre. Du må være konsentrert hvert eneste sekund. I Norge styrer RBK 90 prosent av kampene og de får ikke trent på de situasjonene før det smeller, melder Skammelsrud.

Tro mot Vardar



28. september kommer Vardar fra Makedonia til Lerkendal.

– Den viktigste kampen er den man ikke har spilt. Jeg har god tro på at Kåre og gutta kan slå tilbake i neste kamp mot Vardar. Man skulle tro Vardar var fra Island for vard er jo gammel norsk, men de er fra Skopje og det er jo faktisk en vennskapsby av Trondheim det. Byen ble satt i brann en gang under baskerkrig, men det er vel du for ung til å vite, sier Eggen i godt humør med rette.

Ved juletider ble han operert for brudd i ryggsøylen, men nå er han i bedre form.

– Jeg er ikke så mobil. Jeg spiller ikke til søndag som jeg pleier å si, men jeg er oppe og går for egen maskin, forteller Eggen og ler.

Søndag tar Vålerenga i mot Rosenborg - samme dag som Eggen fyller 76 år.