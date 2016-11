Eggen om vrakingen av RBK-Kåre: - Helt gæli

TROMSØ/TRONDHEIM (VG) Nils Arne Eggen (75) reagerer med oppgitthet etter at RBK-trener Kåre Ingebrigtsen (50) tapte kampen om tittelen årets trener.

– Det høres helt gæli ut, sier Nils Arne Eggen.

Norges mest meritterte klubbtrener og mentor for Kåre Ingebrigtsen påpeker at han ikke har noe imot mannen som er tildelt prisen -Brann-trener Lars Arne Nilsen – men synes likevel det er rart at et cupmesterskap (2015) og to seriemesterskap (2015 og 2016) på rad ikke er godt nok for å vinne kåringen.

Les også: Ingebrigtsen ler av trenerkåringen

– Det er ikke noe i veien med Brann-treneren. Han har sikkert fortjent en pris han også. Men når du er Norges beste fotballtrener to år på rad, og kan vinne «The Double» igjen, da synes jeg det er klart at Kåre skulle hatt prisen, sier Eggen.

– Ingebrigtsen sier han bare ler av avstemningen?

– Det er en veldig fordel at han svarer slik, sier Eggen.

VG+ Opprøret som gjorde Eggen til en legende

I fjor var det den daværende Stabæk-treneren Bob Bradley (nå Swansea i Premier League) som stakk av med utmerkelsen til Norsk Toppfotball.

Artikkelen fortsetter under bildet

SØLV & GULL: Lars Arne Nilsen (t.h.) og Vadim Demidov jubler for sølvmedaljer i Tippeligaen. Brann-treneren tok «gull» som trener. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

På spørsmål fra VG om hva han synes om at han ikke ble årets trener, svarer Ingebrigtsen:

– Jeg tror ikke jeg kan bli det. Jeg tror ikke det er mulig, sier RBK-treneren med et skjevt smil om munnen og gullmedaljen rundt halsen.

Sjekk denne: Nakensjokk med seriepokalen



Han mener det nesten vil være useriøst om han skulle få prisen ved en senere anledning når han ikke fikk den i 2015 eller i 2016.

Les også: «Gamsten» gikk på svømmetrening med 90-åringer

Norsk Toppfotballs sportssjef Jo Bergsvand, som delte ut prisen som årets trener til Lars Arne Nilsen i forbindelse med Branns hjemmekamp mot Sarpsborg, forklarer valget slik:

– Det er jo en tredelt avstemning hvor juryen innstiller tre kandidater. Jury, sosiale medier og kapteiner stemmer over dette og er vektet likt.

Bergsvand forteller videre at det heller ikke var noe jevnt race. Nilsen vant suverent med 63 prosent av stemmene. Ingebrigtsen fikk 22 prosent, og Sogndals Eirik Bakke fikk 14 prosent.

Sjekk denne: Bakke: – Ville gitt prisen til Kåre



Daglig leder av Trenerforeningen, Teddy Moen, har ikke lyst til å ha noen mening om kåringen til Norsk Toppfotball.

– Det blir helt feil hvis jeg skal ha noen mening om deres arbeid, sier Teddy Moen.

Han minner om at Ingebrigtsen fikk prisen som årets trener av Trenerforeningen i fjor.

– Jeg vil tro at den henger høyt siden den blir gitt av trenernes egen fagforening, sier Teddy Moen.

Trenerforeningen deler ut fire priser fredag 18. november – dagen før cupfinalehelgen – årets herretrener, årets dametrener, årets unge trener og årets ildsjel.