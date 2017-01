Eggen: – Akkurat nå bruker jeg gåstol og krykker

Rosenborgs legendariske trener, Nils Arne Eggen (75), ble ved juletider innlagt på sykehus og operert for brudd i ryggsøylen.

Eggen, som tidligere har vært gjennom både en nyretransplantasjon og som sliter med hjerteflimmer, ble kjørt til sykehuset uken før jul. Denne gangen ble han innlagt på Orkdal sykehus – fem minutter fra der han bor – hvor han ble operert. Trenerlegenden kunne reise hjem igjen lille julaften.

– Det går bra. Jeg er bare litt lite mobil. Akkurat nå bruker jeg gåstol og krykker. Men om en tre ukers tid skal det bli enklere å bevege seg, sier Eggen til VG.

Nils Arne Eggen Født: 17. september 1941

Aktiv karriere: Orkdal, Rosenborg, Vålerenga og Rosenborg. Cupmester med RBK i 1960, Seriemester med VIF i 1965. Seriegull med RBK i 1967 og 1969. Årets spiller i VG i 1967. 29 A-landskamper for Norge.

Titler som trener: 15 seriemesterskap, 14 med RBK, ett med Moss (1987). Seks cupmesterskap. Tok RBK til kvartfinale i Champions League i 1996/97, og fikk laget til den gjeve ligaen syv ganger. Sluttet etter 2002-sesongen. RBK-comeback med gull i 2010. Har også trent landslaget.

Det skal være medisinene Eggen bruker etter nyretransplantasjonen og behandling for hjerteflimmer det siste året, kroppen hans ikke fikset i lengden. Dette skal ha ført til at han pådro seg et kompresjonsbrudd i ryggsøylen.

– Det er vel 6–7 ganger jeg har vært inn og ut av sykehus i 2016. Men jeg er på bedringens vei. Og det var ikke noe fall som uløste dette, altså. Det hang sammen med nyretransplantasjonen og hjerteflimret og behandlingen av dette, sier Eggen til VG.

I mars er det to år siden nyretransplantasjonen, der datteren hans, Kristin, var donor.

– Jeg har vært heldig, og har ingen smerter, sa Eggen til VG den gangen.

I oktober i fjor ble han operert for hjerteflimmer. Også da uttalte han hvor heldig han var, han som ikke «hadde vært sjuk en dag før han fylte 73 år.»

Han er i godt humør når VG ringer denne gangen også, og ler og fleiper midt i alvoret.

Hjerte, ikke rygg

– Asså, Helse-Norge er flinke, men de er jo veldig spesialiserte. Undersøker de hjertet ditt, så ser de ikke på ryggen din. Det må bli en annen gang, ler Eggen.

Han er ved godt mot, ber VG skrive at han er «på bedringens vei». Noe særlig oppmerksomhet ønsker han ikke, ikke bilder heller, men han svarer høflig på alle spørsmål om hendelsen. Helt til han ikke vil si noe mer.

– Hvor lenge lå du på sykehus denne gangen? Spør VG.

– Asså, jeg har vært ut og inn av sykehus så lenge og så ofte at jeg har mistet oversikten. Jeg husker ikke. Men jeg kom ut på fredag før jul.

– Lille julaften, altså?

– Ja. Men nå sier vi ikke noe mer om dette da, asså ...

Nils Arne Eggen regner med at han er langt bedre om tre uker.

– Bruddet gror jo igjen. Jeg gleder meg til å være litt mer mobil igjen, om noen uker. Men jeg har det bra jeg, altså, sier Nils Arne Eggen – som fylte 75 år i september.

Det omtalte VG grundig, og i saken snakket Eggen blant annet om de han hadde mistet, som kona Karin, sønnen Knut Torbjørn og broren Torbjørn.