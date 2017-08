Dette venter Rosenborg i Europa

Real Sociedad, Zenit St. Petersburg og FK Vardar Skopje ble en tøff trekning for trønderne. VG har sett nærmere på Rosenborgs motstand i gruppespillet i Europa League.

VG var til stede på Lerkendal der Rosenborg-spillerne overvar trekningen til gruppespillet i Europa League. Et par sukk gikk gjennom rommet i det Zenit kom opp av glassbollen som trøndernes motstander.

– Sammen med Arsenal og Milan er det rent sportslig det verste vi kunne ha fått. Og så klinger det ikke like godt som Arsenal og Milan. Det er et lag som kjøper spillere for en halv milliard uten å blunke, så de konkurrerer på et litt annet nivå, sa Helland til VG like etter at trøndernes tre motstandere var trukket opp av glassbollen.

Aftonbladets kommentator Simon Bank mener at gruppe L, med Rosenborg, blir «dødens gruppe».

VG har sett nærmere på lagene som Rosenborg skal knive mot i høst.

Real Sociedad (førsteseedet)

Sted: San Sebastian, Spania

Stadion: Anoeta (32 000 tilskuere)

Trener: Eusebio Sacristán

Tre stjerner: Gerónimo Rulli (målvakt), Willian José (spiss), Iñigo Martínez (midtbane)

Beste resultat i Europa: 16-delsfinale i Champions League i 2013/14 (slått ut av Lyon)

Etter tre år uten Europa-spill returnerer nå baskerne til Europa League etter å ha blitt nummer seks i fjor. Fadesen med David Moyes som trener er glemt og inn har den tidligere Barcelona-spilleren Eusebio Sacristán kommet.

Han har forsterket laget med blant annet midtbanespilleren Diego Llorente fra Real Madrid og vingen Adnan Januzaj fra Manchester United for å gjøre laget mer konkurransedyktig i Europa.

– Det er ingen lett gruppe, men vi skal gjøre vårt beste, sier Real Sociedads visepresident Mikel Ubarretxena, til EFE.

– Rosenborg eliminerte Ajax og kan gi oss problemer, sier Ubarretxena.

Sammen med Zenit er de storfavoritter til å avansere fra gruppen.

VISTE STYRKE: Real Sociedad-spillerne jubler sammen med Willian José etter at han scoret 1-0-målet mot Barcelona i forrige sesongs La Liga. Lionel Messi (foran til høyre) utlignet til 1–1 minutter senere, som også ble resultatet. Foto: Vincent West , Reuters

Zenit St. Petersburg (andreseedet)

Sted: St. Petersburg, Russland

Stadion: Krestovsky Stadium (64 000 tilskuere)

Trener: Roberto Mancini

Tre stjerner: Aleksandr Kokorin (spiss), Leandro Paredes (midtbane), Domenico Criscito (venstreback)

Beste resultat i Europa: Vinner av UEFA-cupen i 2007/08 og vant også Supercupen mot Manchester United samme år.

Etter to sesonger med skuffende resultater for den russiske toppklubben (to tredjeplasser i ligaen) ble tidligere Manchester City og Inter-trener Roberto Mancini ansatt i juni i år. Seks seiere og én uavgjort på de syv første kampene i den russiske eliteserien tyder på at italieneren har fått orden på klubben.

– Real Sociedad er den verste motstanderen, men også Rosenborg har gode spillere. Det blir en vanskelig kamp for Zenit, men alt er mulig, sier Zenits styreleder Sergej Fursenko ifølge sports.ru.

Mye henger på landslagsstjernen Kokorin, som nærmest på egen hånd sørget for at russerne snudde et 0-1-tap mot Utrecht til avansement hjemme i Russland med sine to scoringer i 2-0-seieren på Krestovsky Stadium.

– Det er en sterk pulje, men vi bør gå lett videre, sier Zenit-stjernen Aleksandr Kokorin ifølge sports.ru.

– Zenit er den opplagte favoritten i gruppen.

Når Rosenborg reiser til Russland får de spille på landets nyeste, og desidert dyreste heksegryte Krestovsky Stadium. Stadionet kostet drøye fem og en halv milliard kroner å ferdigstille og åpnet tidligere i sommer.

PSSST! Zenit er også gamleklubben til norsk Erik «Panzer» Hagen, som spilte 67 seriekamper for klubben på midten av 2000-tallet.

VERDENS DYRESTE: Med sine fem og en halv milliarder kroner i byggekostnader er Krestovsky Stadium i St. Petersburg verdens dyreste fotballstadion. Zenit er for øvrig Russlands president Vladimir Putins favorittklubb. Foto: François Xavier Marit , AFP

FK Vardar (fjerdeseedet)

Sted: Skopje, Makedonia

Stadion: Philip II Arena (33 000 tilskuere)

Trener: Sergej Andreev

Tre stjerner: Boban Nikolov (midtbane), Ytalo (spiss), Tigran Barseghyan (høyreving).

Beste resultat i Europa: Kampene mot Fenerbahçe for å kvalifisere seg til gruppespill i år.

Et ungt (snittalder på 24 år) og spennende lag som dominerer i hjemlig serie. Fem av de seks siste årene har endt med seriegull og Aftonbladets kommentator Bank mener laget er «sensasjonelt velorganisert».

Klubben ble den første fra Makedonia til å nå gruppespillet i Europa League etter å ha slått ut de tyrkiske tungvekterne Fenerbahçe, etter å ha vunnet både hjemme og borte i kvalifiseringen.

– Lønnen til hver av Zenit-spillerne er flere ganger større enn hele budsjettet til Vardar, sier russeren Sergej Andreev, som inntil for to år siden trente Vardar, til Sport Ekspress.

De vant også 1–0 hjemme mot København i CL-kvalifiseringen, selv om de måtte gi tapt i Parken etter 1–4 i sekken.

Spillermaterialet er ikke all verden, men det står ikke på stemningen når 33 000 elleville makedonere inntar nasjonalarenaen i Skopje. Det var for øvrig samme sted som årets Supercup mellom Real Madrid og Manchester United ble arrangert.