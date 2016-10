Davidsen: – Katastrofe for Vålerenga å rykke ned

OSLO/TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Vålerenga 3-1) Mangeårig spiller og trener i Vålerenga, Vidar Davidsen (58), mener det vil være en «katastrofe» for Oslo-laget å rykke ned.

Tapet mot Rosenborg var den fjerde strake Tippeliga-kampen uten VIF-seier. Selv om situasjonen fortsatt ikke er kritisk, er nedrykksfrykten reell – med tre poeng ned til Stabæk på kvalifiseringsplass og fire til Lillestrøm på direkte nedrykk.

Davidsen: – Det kommer til å smelle



– Det vil nesten være katastrofe for Vålerenga å rykke ned med ny stadion og den bebudede satsingen under Ronny Deila i 2017. Katastrofe er et oppbrukt ord, men jeg finner ikke noe bedre i øyeblikket, sier Davidsen til VG.

VIF-MANN: Vidar Davidsen var kaptein da Vålerenga vant seriegull i 1983. Foto: Jan Greve , VG

Nå venter tre nøkkelkamper mot tre andre nedrykkstruede lag. Hjemme mot Stabæk, borte mot Tromsø, og hjemme mot erkefienden Lillestrøm i nest siste serierunde. Et scanario der taperen mellom VIF og LSK kan styre mot OBOS-ligaen får Davidsen til å grøsse.

– Den kampen skal jeg se. Vålerenga og Lillestrøm har alltid hatt et spesielt forhold og elsker å hate hverandre. Det kommer til å smelle skikkelig. Forholdet er knalltøft, men samtidig vil nok begge leirene at det andre laget skal være i Tippeligaen, sier den nåværende Viasat-eksperten.

Hoff: – Det vil være vondt å gå ned



To andre klubbeveteraner med tilholdssted like utenfor hovedstaden skjelver enda mer enn Davidsen. Ivar Hoff har fått fornyet håp på sitt Lillestrøm etter seieren på Nadderud, mens Ingebrigt Steen Jensen ber til Gud om at Stabæk skal unngå et nytt nedrykk.

STABÆK-ENTUSIAST: – Det blir et drama, sier Stabæk-styremedlem Ingebrigt Steen Jensen om Tippeliga-innspurten. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det er akkurat like dramatisk og en like stor karaktertest for alle å rykke ned. Det er en test på en klubbs grunnfjell og hvor robust man er, sier den mangeårige klubblederen og Stabæk-entusiasten.

– Hvilken klubb tror du rykker ned sammen med Start?

– Det er helt umulig å tro noe om det. Jeg tror ingenting om nedrykk, men jeg ber til Gud om at det ikke blir Stabæk. Vi har klart å komme tilbake umiddelbart to ganger før, og vi må håpe og tro at vi tåler det. Men hvis ikke Bærum kommune legger til rette for en ny arena kommer vi til å bli en klubb som vipper mellom OBOS-ligaen og Eliteserien i fremtiden. Vi kan ikke trylle år etter år, svarer Steen Jensen.

– Før Stabæk-kampen var jeg mentalt forberedt på OBOS-ligaen. Hadde Lillestrøm tapt ville det vært syv poeng opp til Stabæk. Nå er det bare ett. Jeg tror det er Stabæk og Lillestrøm som må fighte om kvalikplassen. Stabæk har blomstret etter trenerskiftet mens det skjedde for sent i Lillestrøm, sier Ivar Hoff, en av de viktigste arkitektene bak LSK-byggverket som ble reist på 1970-tallet.

Steen Jensen: – Det blir et drama

– Det vil være vondt å gå ned. Samtidig vil det være vanskelig for oss fra Lillestrøm å vurdere hvordan det blir. Vi har jo ikke rykket ned på 50 år. Men det er vrøvl å snakke om at Lillestrøm har godt av å rykke ned. Pissprat, sier Hoff.

LSK-VETERAN: Ivar Hoff trente Lillestrøm fra 1991til 1993. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Stabæk har ikke tapt en bortekamp siden mai, og med seier på Ullevaal 16. oktober vil bæringene være likt med Vålerenga.

– Det blir et drama. Fy f... . Det blir helt jævlig. Men vi er bedre borte enn hjemme, sier Ingebrigt Steen Jensen.

– Selv om den siste uken har vært tung, så tror jeg Vålerenga har så mye kvalitet i mannskapet at de klarer seg. Racet mellom Stabæk og Lillestrøm blir nesten som å kaste kron og mynt, mener Vidar Davidsen.

Trener Kjetil Rekdal beskrev bortemøtet med seriemester Rosenborg som «kattens lek med musen». Han tror Vålerenga kan trenge seks poeng på de fire siste kampene for å holde plassen.

Rekdal: – Vi skal komme oss ut av dette



– Vi er i hvert fall ikke sikre. Men da vi dro hjem fra Bergen 9. juli etter å ha tapt for Brann, så hadde vi vært ganske så fornøyd hvis vi hadde sett for oss at vi hadde tre poeng ned til kvalik med fire kamper igjen, sier Rekdal til VG.

– For hvilken klubb vil et nedrykk være mest dramatisk?

– Jeg har ingen anelse. Jeg tenker ikke på det i det hele tatt. Brann gikk ned for to år siden, men er på sølvplass nå. Det snur fort.

– Vil det være en katastrofe for Vålerenga å rykke ned?

– Det er ingen som ønsker det. Men jeg tror vi skal komme oss ut av dette. 36 poeng tror jeg skal være nok, svarer treneren.

Ifølge Rekdal, som går inn i en sportsdirektør-rolle neste sesong, er det ingen planer om å trekke kommende trener Ronny Deila tettere inn rundt laget i innspurten.

– Vi har ikke diskutert det. Han er ganske involvert allerede og var innom en tur i forrige uke. Vi prater sammen hver dag. Selv om han ikke sitter på benken, så er han involvert i hvordan vi prøver å redde stumpene. Men vi har vært i nedrykksstriden fra første serierunde, vi, påpeker Kjetil Rekdal.

PS! Vålerenga avslutter borte mot Viking. I siste serierunde i fjor sendte Viking ned Mjøndalen på eget gress.

