Brøndby-klare Kwarasey: - Glad for å komme til Danmarks største klubb

Adam Larsen Kwarasey (29) forlater Rosenborg til fordel for den danske toppklubben Brøndby. Nå bruker målvakten store ord om sin nye klubb.

– Det føles riktig, og jeg er glad for å komme til Danmarks største klubb. Jeg gleder meg til å komme i gang allerede onsdag, sier målvakten til klubbens nettside.

– Jeg har vokst opp i Norge, så Brøndby er ikke en ukjent klubb for meg. De har den beste fansen i Danmark. De skaper en stemning - som ikke overgås av noen andre i Danmark, og det blir spennende å bli en del av den atmosfæren, legger han til.

Brøndby ligger 11 poeng bak FC København etter 21 serierunder.

Adam Larsen Kwarasey er ferdig i Rosenborg. Som VG kunne opplyse mandag formiddag, har trønderne kjøpt Arild Østbø (25) fra Sarpsborg 08. Sisteskansen skrev under på en treårskontrakt med trener Kåre Ingebrigtsens menn.

Nå ser det ut til at Østbø blir en direkte erstatter for Larsen Kwarasey. Sistnevnte kom til Rosenborg fra amerikanske Portland Timbers forrige sommer, men mistet plassen som førstekeeper da André Hansen returnerte fra et skadeopphold.

Kwarasey har aldri lagt skjul på at rollen som reserve ikke passer ham. Han ønsker å spille hver kamp, noe den tidligere Strømsgodset-spilleren trolig vil få mulighet til å gjøre i Brøndby.

Mandag ettermiddag skriver Rosenborg på sin nettside at de er enige med den danske tabelltoeren om en overgang.