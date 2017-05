Bendtners terningkast på målet sitt: 6!

SARPSBORG (VG) Nicklas Bendtner (29) stilnet kritikerne med et drømmemål i toppkampen mot Sarpsborg.

– Jeg tror målet taler for seg selv, sier dansken rolig når norske journalister flokker seg rundt ham i den lille og intime gangen som er intervjusonen på Sarpsborg stadion.

Når VG spør om han kan sette terningkast på målet sitt, skjønner han først ikke spørsmålet. «Hva behager?» Det må oversettes. Så svarer han kjapt – med et Bendtner-glimt i øyet:

– 6!

– Et mål er selvfølgelig et mål uansett om det er spektakulært eller ikke, fortsetter mannen som sendte Rosenborg i ledelsen allerede etter åtte minutter. Han tok ned langpasningen fra Anders Konradsen, la ballen til rette for seg selv og banket inn 1-0.

– Er det instinkt, spør TV2?

– Du kan godt kalle det det, sier han, igjen med et glimt i øyet som viser at han nyter tilværelsen når Bendtner scorer og Rosenborg vinner.

Svarer på noe annet

Når han blir spurt om han er fornøyd med sin egen innsats for mesterlaget denne våren, svarer han først på noe helt annet:

– Vi har vel tre-fire poengs ledelse i toppen. Vi ligger der vi skal ligge og har ikke tapt, selv i kamper der vi ikke har vært så gode.

Men etter hvert presses han til å snakke om seg selv. Da sier han:

– Det går den riktige veien. Jeg vet at laget har kvaliteter til å skape sjanser for meg. Til nå har det kanskje ikke vært så mange sjanser som vi håpet på.

Vil gjerne spille for Hareide

Og, ja, han har lyst til å spille for Åge Hareide og landslaget.

– Det er en ære å spille for Danmark, sier Bendtner, som ble byttet ut etter 70 minutters spill på Sarpsborg stadion.

– Det var aldri meningen av han skulle spille 90 minutter, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Nicklas har jo nesten aldri spilt på kunstgress tidligere. Vi skulle ha ham med hel hjem. Ikke på en jekketralle.

Og Kåre Ingebrigtsen bruker de samme ordene som dansken selv:

– Målet snakker for seg selv. Det trenger ingen tilleggsopplysninger.

Håper han blir til høsten

Når VG spør om han spiller i Rosenborg også til høsten, svarer han:

– Ja, jeg har jo kontrakt i tre år!

Tore Reginiussen er ikke 100 prosent sikker.

– Jeg håper selvfølgelig og tror at Nicklas blir ut sesongen. Men hvis han begynner å hamre inn mål ...

– Scoringen er en perle. Det er bare å sette i sakte film og kose seg med den. Det er en fantastisk prestasjon å banke ballen i krysset der. Det er en grunn til at han har vært i Arsenal, Juventus, Wolfsburg ...

Reginiussen mener at Bendtner betyr mye for Rosenborg, også utenfor banen.

– Han har sklidd rett inn.

Over eliteserienivå

– Når han får spilt på seg selvtillit, og vi lærer å bruke han der han er best, så får vi se hvor lenge han blir. Jeg er glad hvis det blir ut sesongen, for hans maks-nivå ligger et stykke over norsk eliteserie ...

Mushaga Bakenga scoret vinnermålet for Rosenborg, bare 57 sekunder etter at Joachim Thomassen hadde utlignet for Sarpsborg på et langskudd som André Hansen tar i 99 av 100 tilfeller.

– Det var moro å avgjøre, men jeg fikk den jo ferdigscoret fra Midtsjø, smiler Bakenga.

Kantspillere ute

Han har spilt bare én kamp fra start til nå i år, men det kan bli nye fremover - etter at Pål André Helland måtte gå ut med skade og Milan Jevtovic taklet seg til direkte rødt kort på slutten. Fra før er Elba Rashani og Yann-Erik de Lanlay ute.

– Ja, vi har vel nesten ikke kantspillere igjen, så nå har jeg sjansen.

Joachim Thomassen innrømmer at det ikke ble så mange sjanser ut av Sarpsborgs gode spill.

– Men treffer vi på noen av stikkerne inne i 16-meteren, så er det fort vi som står igjen med tre poeng. Vi får bare ta med oss det som er bra. Spiller vi som vi gjorde i 2. omgang, kommer vi til å ta mange trepoengere fremover.