Bendtners 17. mai-klær vakte latter hos lagkameratene

Én Rosenborg-spiller skilte seg kraftig ut i 17. mai-toget i Trondheim.

«Ingen fortalte Nicklas at det var dress i dag», skriver Rosenborg på sin Instagram-konto under et bildet av en smilende Nicklas Bendtner (29) sammen med Mushaga Bakenga (24).

Da klubbens danske spissprofil møtte resten av laget før de skulle ut i 17. mai-toget gjennom Trondheims gater, ble det nemlig tydelig at Bendtner ikke er helt vant med norsk nasjonaldagsfeiring.

For mens resten av laget møtte stivpyntet og dresskledd, stilte Bendner opp i en beige bukse med hull, hvite joggesko og en rød hettegenser påtrykt «Bathing ape».

– Vi lo litt av det, sier lagkamerat Pål André Helland (27).

Han forteller at det aldri falt dem inn å fortelle dansken, med en fortid i blant andre Arsenal, Juventus og Wolfsburg, at de fleste finner frem finstasen 17. mai.

– Nei, vi er godt vant med det. Det ligger i naturen for oss i Norge å ha på dress 17., men jeg forstår at han ikke visste det, sier Rosenborg-vingen.

Dansken selv tok det hele med et smil, og stilte villig opp på for fans som ville ta bilder med ham.

– Jeg skulle gjerne hatt dress på, men for meg er det første 17. mai i Norge, sier Bendtner til Adresseavisen.

Helland forteller at spissen som kom til Trondheim før sesongen, nå har lært sin lekse.

– Han sa selv at han nå vet at han skal ha dress neste 17. mai, sier han.

Slipper å punge ut til botkassen

Selv om Bendtners bekledning fikk medspillerne til å strekke på smilebåndet, slipper han andre konsekvenser fra laget.

For selv om alle eliteserieklubbene har omfattende botsystemer, har Rosenborg ingen regel som sier at man må betale om man glemmer å pynte seg på nasjonaldagen.

– Nei, vi har sivil bekledning i dag. Du kan i utgangspunktet ha på deg det du vil, forteller Helland.

VG Pluss: Her er alle botsystemene – sjekk din klubb her

Spissens klesvalg skapte ikke bare reaksjoner fra nåværende lagkamerater. Tidligere Rosenborg-spiller Mikael Lustig (30) svarte på klubbens Instagram-post med et enkelt «Hahaha».

Skal man dømme fra jubelscenene, så brukte Bendtner noen uker på å bli komfortabel med Rosenborgs seiersritual:

Fikk kritikk

Flere reagerte i sosiale medier på danskens klesstil.

«Han visste jo at det var Norges nasjonaldag, eller?! Og så har han på seg noe sånt, med hetten over hodet og solbriller og ser ut som han vil gjemme seg. Fysj», skriver en bruker på Rosenborgs Facebook-side.

Andre så mer humoristisk på danskens valg av festantrekk.

«En kjent herre fra Orkdal'n sa: You hage to come in joggedress, not jogging i dress», skriver en annen Facebook-bruker, med en klar referanse til Nils Arne Eggen.

Bendtner og Rosenborg hadde kanskje ikke mye å juble for i toget 17. mai, etter et tungt tap hjemme mot Tromsø dagen før.

Helland forsikrer likevel at de kun ble møtt med godt humør fra supporterne langs veien.

– Det var overraskende god stemning. Folk er hyggelige og greie, så det var ikke noe problem, forteller han.