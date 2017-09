TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Vardar 3-1) Sikker straffe, frekke hælspark, finter og flotte stikkere. Slik var den beste Lerkendal-kvelden så langt for Nicklas Bendtner (29).

– Superklasse av Bendtner, mener Kjetil Rekdal etter danskens perfekte pasning med et hælspark til 3-0-scoringen.

Hvis noen fortsatt tvilte på at dansken er en forsterkning for dagens Rosenborg-lag: Du bør være overbevist etter torsdagens oppvisning mot Vardar fra Makedonia i Europa League.

Nicklas Bendtner gjør ikke alt rett han heller. Et par av pasningene hans var, faktisk, veldig upresise ...

Men det meste andre holdt god, internasjonal klasse.

Bendtner var bevegelig, han var spillbar - og etter 23 minutter så vi det første eksemplet på at han har noe mange andre i den norske ligaen mangler: En blanding av ro og teknikk i trange situasjoner. Bendtner fintet i steget - og ble lagt i bakken på seks meter.

– Den ballen har får med seg ballen på, er smått sensasjonell, mener Kjetil Rekdal, ekspert for Max på Lerkendal.

Straffen tok han selv. Sikkert sendte han Rosenborg i føringen med 1-0, etter 25 minutter.

Men det var andre som også tok ansvar på Lerkendal torsdag kveld: Andre Hansen reddet en Vardar-sjanse etter bare tre minutters spill. Uten den ville hele kvelden sett helt annerledes ut for Rosenborg. Tore Reginiussen, en bauta igjen. Birger Meling, bedre og bedre. Og reddet på streken 10 minutter før slutt.

SIKKER: Nicklas Bendtner mottar hyllesten fra lagkameratene Mike Jensen (til venstre) og Samuel Adegbenro etter at han sikkert satte inn 1-0 til Rosenborg på straffespark i 1. omgang. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Marius Lundemo løste den sentrale midtbanerollen veldig bra, og da er vi kommet til Anders Konradsen. Det er ikke så ofte han viser fram kanonen sin, men etter 56 minutter gjorde han det. To skritts fart - og bang i krysset fra 17 meter. 2-0 til Rosenborg.

13 minutter senere viste Bendtner frem teknikk og fotballhodet sitt igjen. Han så at Vegar Eggen Hedenstad var på vei gjennom, og med ryggen mot mål hælsparket han ballen gjennom til høyreback Eggen Hedenstad. Det er klart at slike pasninger ikke har noen garanti på seg, men Bendtner traff perfekt, Eggen Hedenstad fikk ballen - og avgjorde kampen på Lerkendal. 3-0.

Det kunne blitt mer, men 3-1 er et sterkt resultat (Vardar reduserte på overtid), mot et lag som har hatt mange gode resultater i Europa. Etter det stygge resultatet i Spania, var det også viktig for selvtilliten at RBK viste fram noe i Europa nå.

For som gode, gamle Nils Arne Eggen alltid sa: - Du skal ikke bare kvalifisere deg. Du må vise noe i gruppespillet også.

Det gjorde Rosenborg torsdag kveld på Lerkendal.