Bendtner droppet alle intervjuer etter debuten

MARBELLA (VG) (Hafnarfjördur - Rosenborg 1-1) Nøyaktig tre uker før det braker løs mot Odd i serieåpningen har Rosenborg «fått i gang» stjernesigneringen Nicklas Bendtner (29).

Da både Eurosport, VG og andre medier ønsket noen ord med debutanten valgte Bendtner å droppe intervju.

– Stig Inge (sportssjef Rosenborg) har sagt at jeg ikke skal snakke før første seriekamp, melder dansken selv før han spaserer inn i garderoben.

– Det er mulig det. Han er ikke så bra på norsk sikkert, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen og smiler litt, når han blir fortalt at spissen ikke stilte opp like etter kampslutt.

– Får ikke utnyttet ham



Bendtner fikk søndag formiddag sine første minutter i den for dagen lyseblå Rosenborg-drakten etter at han ble klar for under en uke siden. 29-åringen ble spart mot HJK for tre dager siden, men ble byttet inn med en snau halvtime igjen på kampuret mot Islands beste klubb de to siste sesongene i dag.

Etter å ha mottatt applaus fra de få fremmøtte, dannet han først angrepsrekke sammen med innoverkantene Mushaga Bakenga, Pål André Helland, før trønderne byttet inn Alex Gersbach og Vegar Eggen Hedenstad til å flankere den høyreiste spissen.

De mange endringene og at begge lagene ikke akkurat inviterte til noen festkamp de siste 30 minuttene, gjorde at Bendtner fikk svært lite å jobbe med. 29-åringen var tidvis delaktig i det oppbyggende spillet, men befant seg der han liker seg aller best: Nemlig i boksen.

Dit kom ballen svært sjelden og dermed ebbet debuten ut i det man kan kalle en ren løpsøkt for dansken.

– Det viktigste for oss var å få ham utpå der. Det viktigste er at han sprinter, får på seg Rosenborg-drakten, at han blir kjent med gutta. Men vi får ikke utnyttet ham når vi er så upresise på siste tredjedel, påpeker trener Ingebrigtsen.

Vilhjálmsson sikret ledelse



Baller å jobbe med inne i 16-meteren fikk imidlertid dagens foretrukne midtspiss fra start, Mathías Vilhjálmsson, og det var han som åpnet ballet på den grønne gressmatten på Marbella.

Etter at trønderne hadde hatt kontroll på kampen helt fra start måtte de vente et drøyt kvarter på den første store muligheten. Den ble til gjengjeld satt rett i mål.

For i det 17. spilleminutt slo høyreback Erlend Dahl Reitan inn fra høyre. Ved bakerste stolpe stod Vilhjálmsson klar og nikket inn 1-0-scoringen mot klubben han har spilt for i syv sesonger.

Utlignet etter forsvarsmiss



Rosenborg fortsatte å dominere banespillet resten av omgangen, og like før pause burde Mushaga Bakenga sørget for 2-0, men satte ballen over på en stor mulighet.

Andre omgang var bare noen minutter gammel da islendingene fikk sin utligning. De utnyttet en stygg feil av RBK-midtstopper Jacob Rasmussen.

Kort tid senere ble Kristján Finnbogason spilt fri foran keeper André Hansen. FH-spissen var såpass kald at han like gjerne rundet Hansen og foran det åpne målet gjorde han ingen feil.

Resten av kampen ble rett og slett svært tam. Varmen kan ha gjort noe med både vilje og ferdigheter. Et langskudd signert Anders Konradsen som gikk noen meter utenfor var i realiteten det nærmeste Rosenborg kom seier. Dermed ble det uavgjort for Nicklas Bendtner i hans RBK-debut.

