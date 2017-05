Bakenga har planen klar: Det er til Champions League det gjelder

SARPSBORG (VG) Mushaga Bakenga (24) har bare én kamp fra start for Rosenborg denne våren. Men nå satser han på at toppformen er der når det gjelder som mest.

– Til sommeren. Til Champions League-kvalifiseringen, sier Trondheim-klubbens matchvinner i toppoppgjøret mot Sarpsborg søndag med tanke på «toppformen».

Bare 57 sekunder etter at Joachim Thomassen hadde utlignet for Sarpsborg på et langskudd som André Hansen tar i 99 av 100 tilfeller, sto innbytter Bakenga fram og satte inn seiersmålet.

– Vi straffet dem da de var som mest sårbare, rett etter målet, sier han når VG treffer ham utenfor Rosenborg-bussen, som skal frakte spillerne til Gardermoen.

– Håper du å få sjansen mer i tiden fremover?

– Ja, nå har vi vel nesten ikke kantspillere igjen...

Pål André Helland måtte gå ut med skade og Milan Jevtovic taklet seg til direkte rødt kort på slutten. Fra før er Elba Rashani og Yann-Erik de Lanlay ute.

– Det hjelper ikke å være i form på våren. Det er til sommeren det gjelder, sier Bakenga.

Rosenborg er fire poeng foran Sarpsborg og Stabæk på tabelltoppen. Sesongens store mål er å komme tilbake i Champions League, blant de aller ypperste i Europa.

– Hvordan blir det å spille sammen med Nicklas Bendtner?

– Jeg gleder meg til det. Han var en av de aller beste i denne kampen. En veldig smart spiller.

Bakenga mener at seiersmålet var «ferdigscoret».

– Midtsjø viser igjen hvor god han er, sier han om pasningen fra lagkompisen.

Trener Kåre Ingebrigtsen er glad for at Mushaga Bakenga bidrar som han gjør.

– Alle vet at «Mush» er en god avslutter, og da han fikk ballen der, var jeg 95 prosent sikker på at han ville sette den.

Bakenga startet mot Sandefjord i andre serierunde, men har ellers måttet innfinne seg med innhopp.

– Det er marginalt hvem som har startet til nå. Nå kommer «Mush» til å få flere sjanser, sier RBK-Kåre.