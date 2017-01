Adressa: Kwarasey går fra RBK til Brøndby

Adam Larsen Kwarasey (29) forlater trolig Rosenborg til fordel for den danske toppklubben Brøndby.

Adam Larsen Kwarasey er ferdig i Rosenborg, ifølge Adresseavisen. Trønderne kjøpte tidligere i dag Arild Østbø (25) fra Sarpsborg 08. Sisteskansen skrev under på en treårskontrakt med trener Kåre Ingebrigtsens menn.

Nå ser det ut til at Østbø blir en direkte erstatter for Larsen Kwarasey. Sistnevnte kom til Rosenborg fra amerikanske Portland Timbers forrige sommer, men mistet plassen som førstekeeper da André Hansen returnerte fra et skadeopphold.

Kwarasey har aldri lagt skjul på at rollen som reserve ikke passer ham. Han ønsker å spille hver kamp, noe den tidligere Strømsgodset-spilleren trolig får mulighet til å gjøre i Brøndby.