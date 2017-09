Ronaldo slo voldsomt tilbake etter utestengelsen - Zahid fikk 20 minutter

(Real Madrid - APOEL 3-0) Ghayas Zahid fikk sin Champions League-debut for APOEL, men kunne lite gjøre med Cristiano Ronaldo. Med to scoringer stjal portugiseren showet.

For med 18 minutter igjen på klokka kom Ghayas Zahid inn for den kypriotiske klubben. På Santiago Bernabeu, mot Real Madrid. Det står nok i sterk kontrast til 10.august, da Zahid fikk 90 minutter mot Elverum i cupen.

Zahid var lite involvert i de drøye 20 minuttene han fikk ute på høyre kant, selv om han hadde en god involvering med en Cruyff-vending og støttepasning etter 80 minutter.

Fra gårsdagen: Marerittstart for de norske i Champions League

Det var derimot en annen spiller som stjal showet på Bernabeu - kanskje ikke veldig overraskende - nemlig Cristiano Ronaldo.

For Ronaldo har vært utestengt i en drøy måned etter at han fikk to gule kort mot Barcelona i Supercup-finalen og dyttet til dommeren etter det andre gule. Det gjorde at han gikk klipp av tre seriekamper hvor klubben bare har plukket fem poeng.

Mestscorende på hjemmebane

Men manglende kamptrening den siste måneden så likevel ikke ut til å forstyrre den portugisiske landslagskapteinen nevneverdig onsdag kveld mot kypriotiske APOEL:

Sett denne? Kane-dobbel da Tottenham slo Dortmund

Et drøyt kvarter ut i oppgjøret scoret portugiseren sitt 106. Champions League-mål. Isco fortsatte med sitt storspill og forserte fremover i banen, før han slapp ut venstre til Gareth Bale. Waliseren slo et perfekt innlegg langs bakken retning Ronaldo, som var iskald på bakerste stolpe og bredsidet inn 1-0.

BACK ON TRACK: Cristiano Ronaldo scoret kampens to første mål. Foto: Sergio Perez , Reuters

I følge statistikktjenesten Opta gjorde scoringen også at Ronaldo er den mestscorende spilleren i Champions League historie på hjemmebane med 55 mål - en scoring mer enn Lionel Messi.

Omdiskutert straffescoring

Fem minutter ut i den andre omgangen scoret Ronaldo sitt andre for kvelden på straffespark. Roberto Lago ble synderen som handset i boksen, men det virket mer som om ballen traff skulderen til backen.

Uansett - straffespark ble dømt, og Ronaldo var sikkerheten selv fra krittmerket da han plasserte ballen hardt nede til venstre. Hans 12. scoring på straffespark i Champions League, flest av alle i verden, også her en foran Messi.

Med drøye timen passert på kampuret fastsatte Sergio Ramos sluttresultatet til 3-0 med et akrobatisk brassespark fra fire meter.

Ledelse i gruppe H

Ellers var det ikke mye å snakke hjem om, hverken i den første eller andre omgangen. APOEL forsvarte seg godt i den første omgangen, men ble slitne utover i den andre. Både Isco, Bale og Ronaldo kunne økt ledelsen, men en god Boy Waterman i APOEL-buret hindret flere baklengs for kypriotene.

Reals 3-0 seier gjør at de leder gruppe H, foran Tottenham på målforskjell. Det engelske hovedstadslaget slo Borussia Dortmund 3-1 på Wembley etter scoringer av Harry Kane ganger to og en ganger Son Heung-Min.