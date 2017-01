Ronaldo deppet mens den spanske målkongen herjet

(Real Madrid - Celta Vigo 1-2) Iago Aspas ble ingen superhit i Liverpool. Men i Celta Vigo er han brennhet.

Søndag stoppet Real Madrids ubeseirede rekke mot Sevilla, da de tapte for første gang etter 40 kamper uten nederlag.

Fire dager senere sørget hvittrøyene fra kongebyen for at 40 kamper uten tap ble avløst av to tap på to kamper, da de tapte første av to kvartfinaler i Copa del Rey mot Celta Vigo.

Med en mann i hovedrollen: Iago Aspas.

Real Madrid mønstret et sterkt lag i den første av to oppgjør mot Celta Vigo i den spanske cupen. Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos og Ronaldo spilte alle fra start. Benzema ble kastet inn da Zinedine Zidanes menn jaktet scoring.

Men Ronaldo var blek og frustrert, og Celta Vigo hang med. Real Madrid hadde mest ball og flest skudd, men bortelaget viste seg giftig på kontringer.

0-0 var imidlertid resultatet i en drøy time for det smalt på Bernabeu.

Celta Vigo angrep langs sin venstreside, og slo inn i boks. Marcelo forsøkte å avklare med hælen. Ballen endte opp i føttene til den tidligere Liverpool-spilleren Iago Aspas.

Han brukte to touch på å sende bortelaget i ledelsen.

Ingen hadde mer «uflaks» enn Aspas. Men lykken har snudd.

Med 1-0-scoringen var det ingen spanske spillere som kunne vise til like mange målpoeng som den kvikke spissen, med 15 scoringer og fire målgivende.

Seks hektiske minutter

Marcelo gjorde opp for seg kun fem minutter senere, da han scoret med en helvolley i det 70. spilleminutt. Et skudd som gikk via Facundo Roncaglia og forbi en utspilt Sergio Alvarez i Celta Vigo-buret.

Kun minuttet etter det var imidlertid bortelaget og Aspas på farten igjen.

Aspas fant Jonny, som sendte Celta Vigo i ledelsen med kampens tredje scoring på seks minutter.

2-1 til Celta Vigo, samtidig som Aspas rundet 20 målpoeng med sin femte målgivende.

Seks hektiske minutter ble avløst av 20 taktisk kloke minutter av bortelaget på mektige Bernabeu. Dermed har Celta Vigo sikret seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret mot gigantene fra hovedstaden.