Rødt avansement i Saint-Étienne – Mkhitaryan av med skade

(Saint-Étienne - Manchester United 0-1, 0-4 sammenlagt) Henrikh Mkhitaryan sørget for glede og bekymring for José Mourinho. Og Eric Bailly ble sendt av banen på urutinert vis.

Manchester United avanserte til åttendelsfinalen i Europa League uten store problemer. Til tross for at gjestene spiller ligacupfinale mot Southampton kommende søndag og det meget sterke resultatet de tok med seg fra den første kampen, sparte ikke José Mourinho på kruttet mot Saint-Étienne på Stade Geoffrey-Guichard.

Sommerens tre store signeringer Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan spilte alle fra start, og det var sistnevnte som åpnet ballet. Juan Mata svingte ballen rundt Saint-Étiennes venstreback Kevin Malcuit, og rett i føttene på armeneren etter 16 minutter. Han bredsidet enkelt inn 1-0, som også ble sluttresultatet.

Knapp tid etter målet havnet Mhitaryan i løpsduell med Malcuit, og minuttet etter var han ferdigspilt for kvelden. Det kunne se ut som at han viste tegn til at han kjente noe i høyre lår, da han meget misfornøyd tuslet inn i garderoben.

SKADET: Henrikh Mkhitaryan holder seg til låret etter å ha bli byttet opp. Blir han klar til ligacupfinalen? Foto: Reuters

Tre håpløse minutter



Eric Bailly stod i fare for å miste åttendelsfinalen før kampen, skulle han pådra seg gult kort. Da timen var spilt la Romain Hamouma på sprang nedover venstresiden til vertene, og med en sklitakling prøvde ivorianeren å forhindre angrepet. Det endte med endte med frispark til Saint-Étienne og gult kort til Bailly etter timen spilt.

Minuttet seinere fikk Bastian Schweinsteiger seg et sjeldent innhopp for Manchester United, men det gikk like fort i glemmeboken som gikk Bailly i kortboken – igjen. Tre minutter etter at han felte Hamouma, tråkket han til mot samme mann. Midstopperen gikk unødvendig hardt inn da han prøvde å bryte ballen foran Saint-Étienne-spilleren, og ble vist sitt andre gule kort. Og dermed rødt.

– Det er helt ufattelig på stillingen 4-0. Når du har fått en advarsel må alarmen gå, sier Kjetil Rekdal i Max-studio etter kampen.

Tross én mann mindre på banen klarte ikke de grønnkledde fra Frankrike å skape de helt store sjansene. I løpet av kampen forsøkte de seg med tre bytter uten at noen av dem satt den regjerende FA-cupmesteren tilstrekkelig på prøve. Ole Kristian Selnæs var ikke blant dem som fikk sjansen for Christophe Galtiers mannskap.

Ingen Rooney

Tidligere i dag meldte VG at Rooney kan bli Kina-klar innen en uke. Mannen med flest mål for Manchester United gjennom tidene var ikke en del av José Mourinhos tropp mot Saint-Étienne, noe som setter ytterligere fart på ryktene.

Manchester United-manageren sa at han ikke kunne love at angriperen var en del av United-troppen etter at overgangsvinduet i Kina stenger førstekommende tirsdag.

– Hvordan kan jeg garantere at en spiller er her neste sesong? Hva jeg kan garantere er at hvis Wayne en dag drar fra klubben er det ikke fordi jeg har bedt han gjøre det. Jeg ville aldri bedt en legende forlate klubben, sier Mourinho ifølge Telegraph.