(Watford-Manchester United 3-1) Manchester Uniteds identitet er visket ut. Vinnerkulturen er sporløst forsvunnet. United har blitt en klubb som søker lettvinte og raske løsninger.

Viasats fotballkommentator Roar Stokke (57) mener i hvert fall at det er situasjonen i verdens mest populære fotballklubb akkurat nå.

Stokke sier følgende etter at United søndag tapte for tredje gang på én uke:

– Dette er ikke overraskende i det hele tatt. United har blitt en utålmodig og kjøpende klubb som kjøper navn og profiler. Klubben som var best i klassen til å bygge sterke kollektiv og enheter har blitt en klubb hvor identiteten fra deres beste epoke er visket ut.

Resultatene den siste uken har vært nedslående, men United-sjef José Mourinho finner neppe mye trøst om han skulle finne på å se bak resultatene.

Søndag raknet et svakt United-lag i løpet av kampens ti siste minutter. Watfords innbytter Juan Camilo Zuniga banket inn 2-1 i det 83. minutt før spisskjempen Troy Deeney hamret inn 3-1 på straffespark på overtid.

– Ingen rød tråd



– Det minner meg litt om Rosenborg til tider etter at Nils Arne Eggen forsvant. Hullet etter en leder som var klubbens DNA var umulig å fylle. United har overhodet ikke maktet å gjenskape vinnerkulturen etter Alex Ferguson og i desperasjonen så eskalerer pengebruken. Kun City og Chelsea har brukt mer penger de siste fem årene, sier Stokke.

David Moyes falt fullstendig igjennom da han fikk den «umulige» oppgaven med å fortsette arbeidet til Ferguson. Louis van Gaal gjorde det ikke stort bedre. Foran denne sesongen vendte klubben seg til suksessrike José Mourinho.

Siden har det blitt stilt en rekke spørsmål ved rekordkjøpet Paul Pogba.

– Klubben bør dra på en studietur til Thomas Tuchel og Dortmund. De har en identitet, kjøper unge talenter som passer inn, utvikler dem og spiller en moderne, underholdende og effektiv fotball. Jeg ser dessverre ingen rød tråd i klubben, fra Moyes til Van Gaal til Mourinho. Hva er fellesnevneren? spør Stokke.

Han tillegger:

– Dette vil snu, det er for mye kvalitet til annet, men denne

uken var urovekkende svak. Å tape for både Feyenoord og Watford i løpet av få dager viser at det er mye kultur som skal/må bygges på kort tid!

Lars Tjærnås, fotballkommentator og skribent for Aftenposten, sier følgende:

– Det er litt tidlig for bastante konklusjoner, men det virker som Mourinho sliter mer enn jeg trodde med å velge hvem han skal satse på, hvilken formasjon som er best og delvis strategi. Med så bra stall KAN det være sånn at du av og til får for mange muligheter, det vil si at det er flere oppstillinger og systemer som frister. På avstand kan det se litt sånn ut.