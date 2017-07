Spansk avis: Real Madrid og Monaco enige om rekordovergang

Kylian Mbappé (18) er i ferd med å bli tidenes desidert dyreste fotballspiller, hevder den spanske sportsavisen Marca.

Avisen skriver at Real Madrid og Monaco har kommet til enighet om en overgangssum på 180 millioner euro for spissen Mbappé.

Den totale summen består angivelig av 160 millioner euro som skal betales uansett, og 20 millioner euro som avhenger av ulike bonusordninger.

Dette tilsvarer til sammen 1,7 milliard kroner. Skulle overgangen bli bekreftet, vil Mbappé knuse den nåværende rekorden til Paul Pogba, som kostet rett i underkant av én milliard kroner da han gikk fra Juventus til Manchester United i fjor sommer.

Marca skriver at det kun gjenstår små detaljer før overgangen er et faktum, og at Mbappé kommer til å signere en seksårskontrakt med den spanske hovedstadsklubben. Franskmannen får angivelig en årslønn på syv millioner euro (65 millioner kroner).

Det skal ha vært aktuelt å låne Mbappé tilbake til Monaco i én sesong, men spilleren selv skal ønske å gjennomføre overgangen til Real Madrid allerede denne sommeren.

Real Madrid har tjent godt på spillersalg denne sommeren: Høyrebacken Danilo, midtbanespilleren James Rodríguez og spissen Álvaro Morata har forlatt klubben og dratt inn over én milliard kroner i overgangssummer.

For ett år siden var Kylian Mbappé en ukjent 17-åring med kun to franske seriekamper fra start under beltet. Forrige sesong fikk han sitt store gjennombrudd: 15 mål i den franske ligaen og seks mål på seks Champions League-kamper fra start gjorde ham til kontinentets mest ettertraktede tenåring.

Mbappé debuterte på det franske A-landslaget den 25. mars, og har siden spilt fire kamper for «Les Bleus».

