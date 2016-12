Spansk avis: Flere Madrid-spillere i skattetrøbbel

Football Leaks-dokumenter viser at også Luka Modric, Fabio Coentrao og Pepe etterforskes for mulig skattefusk, ifølge den spanske avisen El Mundo.

Fredag meldte det tyske magasinet Der Spiegel at Cristiano Ronaldo skal ha gjemt unna over 1,3 milliarder kroner i et postkassefirma i skatteparadiset på De britiske jomfruøyene.

Nå ser det ut til at portugiseren ikke er den eneste i Real Madrid som er i trøbbel med spanske skattemyndigheter.

Modric med selskap i Luxembourg



Dokumenter fra Football Leaks, som den spanske avisen El Mundo har fått tilgang til, skal vise at kroaten opprettet et selskap i Luxembourg fire måneder etter at han kom til Real Madrid i 2012. Kroatens reklamekontrakter og -rettigheter håndteres av dette selskapet, melder avisen.

Selskapet har fått navnet «Ivano SRL», det samme som fornavnet til Modric' seks år gamle sønn. Modric selv står oppført som den eneste aksjeeieren i selskapet og hans kone, Vanja, står oppført som daglig leder.

Selskapet ble startet i 2012 med 3,6 millioner euro i kapital. I 2014 hadde kapitalen i selskapet økt til rundt seks millioner euro (cirka 54 millioner kroner). Modric skal ikke ha oppgitt noen inntekter i forbindelse med reklamerettigheter til spanske myndigheter i perioden 2012 til 2014 og det er dette tidsrommet skattemyndighetene nå etterforsker.

Ifølge El Mundo har opprettelsen av selskapet i Luxembourg sørget for at Modric har kunnet skatte én prosent av sine reklameinntekter, mens kroaten ville skattet mellom 30 og 51 prosent i Spania.

Pepe og Coentrao solgte rettigheter for én euro

I tillegg til Cristiano Ronaldo er også to andre portugisere i søkelyset hos spanske skattemyndigheter.

I juli 2015 ble det startet opp en etterforskning på Fabio Coentraos reklameinntekter for perioden 2011 til 2014, ifølge El Mundo. Portugiseren skal ha tjent rundt 3,5 millioner euro i reklameinntekter i denne perioden, men skal ikke ha oppgitt noe av dette til skattemyndighetene.

PORTUGISERE I TRØBBEL: Cristiano Ronaldo, Fabio Coentrao og Pepe etterforskes for mulig skattefusk. Foto: Giuseppe Cacace , AFP

Dokumenter fra Football Leaks viser at det var det Panama-baserte selskapet Rodinn som overtok håndteringen av Coentraos reklamerettigheter i 2011. Selskapet skal ha kjøpt disse rettighetene for én euro, ifølge El Mundo.

Også lagkamerat og landsmann Pepe solgte sine reklamerettigheter til en svært lav sum. Siden portugiseren kom til Real Madrid i 2007, skal hans kontrakter ha blitt håndtert av offshoreselskapet Waltex Capital på de britiske jomfruøyer. Også disse rettighetene skal ha blitt solgt for kun én euro. Det er portugiserens reklameinntekter for perioden 2010 til 2013 som etterforskes av skattemyndighetene.

Spanske myndigheter har naturligvis bitt seg merke i at de to spillerne begge solgte sine rettigheter for en svært lav sum.