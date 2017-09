Sjokktap for Real Madrid – «verdensrekorden» glapp

(Real Madrid – Real Betis 0-1) Da alle ventet på Real Madrids seiersmål, var det isteden Real Betis som stjal alle poengene – tre og et halvt minutt på overtid.

Antonio Sanabria stupnikket inn kampens eneste mål for gjestene fra Sevilla, mot et Real Madrid som hadde scoret i ufattelige 73 kamper på rad, men som ikke greide å sette en egen «verdensrekord». 73 strake kamper med mål er nemlig det samme som brasilianske Santos, med Pelé, klarte mellom 1961 og 1963.

Cristiano Ronaldo spilte sin første seriekamp etter sin utvisningskarantene, og misbrukte et par kjempesjanser. Dermed er han allerede ni mål bak Lionel Messi. Argentineren har åpnet sesongen vanvittig sterkt og scoret fire da Eibar ble slått 6-1 tirsdag kveld.

Men mye verre er det selvsagt at Real Madrid etter fem kamper er hele syv poeng bak Barcelona. Det var Barcelona som var i krise, mens Real Madrid så ustoppelige ut da sesongen startet. Men mens Barcelona har feid alle av banen, har Real Madrid blitt holdt til uavgjort av Levante og Valencia, før det altså ble tap for Real Betis – og på toppen av elendigheten er alle syv poengene rotet bort hjemme på Santiago Bernabéu.

Real Madrid satte inn et voldsomt press i 2. omgang, og hadde noen enorme sjanser, traff Gareth Bale stolpen med et herlig hælspark, med høyrebeinet! Eller; det var den tidligere Real Madrid-reserven Antonio Adan som slo ballen i stolpen med en herlig parade. Adan, han som fikk en hovedrolle da José Mourinho satte ut legenden Iker Casillas i Real Madrid-målet, hadde en fantastisk kamp i Betis-målet.

Det skal også sies at bortelaget hadde hatt sine muligheter til å gå i ledelsen, så helt vilt var det ikke at Betis til slutt fikk et mål.

Likevel er det jo Real Madrid som pleier å avgjøre kamper på overtid. Men alt er ikke som det skal være hos den dobbelte Champions League-mesteren akkurat nå.